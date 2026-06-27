“キング・オブ・ポップ”、マイケル・ジャクソンさんの軌跡を描いた映画『Michael／マイケル』（公開中）の応援上映が、マイケルさんの命日でもある6月25日より、全国各地で開催。今回、TOHOシネマズ 日比谷で行われた応援上映に参加したファンを取材しました。

映画『Michael／マイケル』は6月12日に日本で公開されると、約2週間で動員数は200万人を突破。興行収入は32億円を超えています。（配給会社発表）

また、映画は大人になったマイケルさんを実の甥でもあるジャファー・ジャクソンさんが演じていることでも話題。ジャファーさんは、作中でマイケルさんの代名詞である“ムーンウォーク”を披露しています。

■マイケル･ジャクソンのコスプレで応援上映

今回の応援上映が2回目の鑑賞になるというファンは「応援上映があるって聞いて、“そりゃあ、行くしかないよね”みたいな感じですよね」とコメント。さらに、「マイケル、やっぱり神ですよね。あと、（魅力は）ダンスですかね」と話し、マイケルさんの楽曲『Beat It』のダンスも披露してくれました。

また、2009年公開の映画『Michael Jackson's THIS IS IT』を見たことでマイケルさんを好きになったというファンは「（『Michael Jackson's THIS IS IT』を見に）映画館に60回行きました。そこで初めて彼の人柄にふれて、そこにすごくひかれて」とマイケルさんの魅力を語りました。

さらに、この日の服装については「この間、映画『Michael／マイケル』を見た時に、ちょうど見た映画館に古着屋さんがあって。通りかかった時にこれを見つけたんですね。あまりにそっくりだったので、即行でそのまま衝動買いしました。“マイケルだ！”っていうわかる形で持っていられると幸せ」と話しました。