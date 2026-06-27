パソコン工房「超 ボーナスセール」開始！ 対象パソコンが最大最大13万5千円引きに
ユニットコムは6月27日、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗とパソコン工房WEBサイトで「超 ボーナスセール」を開始した。実施期間は7月17日（金）まで。
パソコン工房「超 ボーナスセール」開始！ 対象パソコンが最大最大13万5千円引きに
期間中、対象のBTOパソコンを最大13万5千円割り引いて販売するというセール施策。普段使いからビジネスまで即戦力の人気デスクトップPCや、高いグラフィックス性能で最新ゲームも楽しめる高性能なノートPCまで幅広く対象製品を用意するほか、加えてオススメパソコンやPCパーツ・周辺機器等の日替わりセール商品も数多く取り揃える。
【店舗限定】パソコン工房 グッドウィル 名古屋大須店ならびに三河地区の4店舗にて6月27日（土）より「超 ボーナス大感謝セール」を同時開催！
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