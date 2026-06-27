「NOBROCK TV」で話題のシンデレラガール・野村るなが『FLASH』に初登場！衝撃Hカップの「超Z世代スタイル」で水着グラビアを披露♡

レジェンド・小池里奈が表紙＆巻頭初登場！モテすぎて話題の永尾まりや、白河れい、「超Z世代スタイル」野村るな、蓬莱舞の写真集アザーカット掲載の『FLASH』は6月23日(火)発売

「佐久間宣行のNOBROCK TV」で大バズ！「超Z世代スタイル」の野村るなが『FLASH』初登場！

スレンダーながらHカップを誇る「超Z世代スタイル」で話題の19歳、野村るなが『FLASH』に初登場した。誌面では、清冽な水着グラビアを披露している。

YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」への出演動画が100万回再生を突破するなど、注目を集める彼女。今を時めくシンデレラガールの今後の活躍に期待がかかる。

【プロフィール】

野村るな（のむら・るな）

19歳 2007年3月19日生まれ 東京都出身

T161・B89(H) W59 H92

スレンダーでありながらHカップのバストを併せ持つ10代として「超Z世代スタイル」を武器に、デビュー後まもなく数々のグラビア誌に登場。最近はYouTube「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演し、その動画が100万回以上再生されるなど話題に。

そのほか最新情報は、公式X（＠luna_nomura）、公式Instagram（＠nomura.luna）にて

【クレジット】

野村るな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

【デジタル告知】

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