25年前に福岡市東区で起き、未解決となっている高齢の夫婦が殺害された事件についてお伝えします。両親を奪われた女性は、今も苦しみに耐えながら、一日も早い解決を願い続けています。

6月13日。



■藤堂早苗さん（71）

「はじめまして。藤堂です。よろしくお願いいたします。」



千葉県に住む藤堂早苗さん。4か月ぶりに実家がある福岡に足を運びました。



■藤堂さん

「ことし2月の中旬に（福岡に）参りましたので、それ以来です。情報提供を呼びかけるチラシ配りを、警察の方と一緒にやって。」





藤堂さんは25年前、離れて暮らしていた両親を突然、奪われました。

2001年2月26日。



福岡市東区若宮で、藤堂さんの両親である金丸金次郎さん（当時80）と妻の愛子さん（当時73）が、自宅で何者かに首を絞められるなどして殺害されているのが見つかりました。



室内には物色した跡があり、警察は強盗殺人事件として捜査していますが、今も犯人は見つかっていません。

事件の現場となった、藤堂さんの両親の自宅です。



■藤堂さん

「あの辺りに指紋が残っている。」



部屋の壁には、25年前の捜査の痕跡がありました。



藤堂さんは、この家をあえて当時のまま残し、地域の集会所として使ってもらっています。



■藤堂さん

「犯人に対して諦めていないこと、また、事件を忘れてほしくないということで、できる限りの範囲ですが残しています。やはり捜査のためというか、数少ない大事な証拠なので。」

自宅には、侵入の手口を示す痕跡も残されています。



■藤堂さん

「風呂場の窓ですね。こちらと同じような格子がついていたのですが、それを（犯人は）外して。うちは夜、換気のために窓を開けて寝る習慣だったので、そこから入ったと思われています。」



福岡県警が撮影した1枚の写真。手前の格子が外されているのが分かります。



■藤堂さん

「ここから入って。」



警察は、この風呂場の窓から犯人が侵入したとみています。



さらに、現場に残っていた足跡などから、3人以上による犯行とみて捜査をしています。

事件を担当する東警察署の髙尾健二刑事1課長は、捜査が難航している要因について明かしました。



■東警察署・髙尾健二 刑事1課長

「犯人につながる現場資料や情報などを得られていないことが原因であると考えています。目撃情報がないことは、一つ要因だと感じています。」

目撃情報が少ない理由の一つが、犯行があった日と、事件が発覚した日との空白の時間です。



藤堂さんの両親の遺体が発見されたのは2月26日。



一方、司法解剖などから、2人が死亡したのは、17日から18日ごろとみられています。



事件が明らかになるまで1週間以上たっていたことが、捜査の進展を阻む大きな壁になりました。

■髙尾 刑事第1課長

「こちらが事件の捜査書類、全部ではなくて一部になります。」



見せてもらったのは、25年間で積み上げられてきた事件に関する捜査資料です。



警察はこれまで、延べおよそ7万5000人の捜査員を投入してきました。



■髙尾 刑事第1課長

「現在、寄せられた情報に基づく捜査を行っているほか、令和に入ってからも押収証拠品の再鑑定など、最新の科学捜査を活用するなどして捜査をしています。絶対に事件を風化させることなく、徹底的に捜査をして、犯人検挙まで全力を尽くしていかないといけないと思っています。」



東警察署には、今も特別捜査本部が置かれ、捜査が続けられています。

藤堂さんには、25年たった今も大切にしているものがあります。



■藤堂さん

「これは父と母が北海道に旅行に行った時の（写真）です。まだ私も行ったことがないのにと思いつつ。（両親の）性格的には正反対。父は静かで温厚で、母は陽気で社交的で、にぎやかなことが好き。」



事件の2か月ほど前には、母・愛子さんから、藤堂さんの体を気遣う手紙が届いていました。



■藤堂さん

「老い先短い老夫婦で、うちはそんなに資産家でもないし、お金もないのに、なんで狙ったのか本当に分からないですね。」

藤堂さんは毎年2月、両親の命日に合わせ福岡を訪れ、情報提供を呼びかけてきました。



有力な情報を提供した人に支払う懸賞金250万円は、藤堂さんが自身で工面し、事件解決の糸口を求めています。



ただ、去年2月以降に寄せられた情報は、わずか4件でした。



■藤堂さん

「今は年金と、少しパートで働いているので、なんとか（懸賞金を）維持できますが、自身の健康問題とか、いつまで維持できるかは明言できません。」

先の見えない現状に不安を感じる日々。



ことし71歳を迎えた藤堂さんは、一日も早い解決を願っています。



■藤堂さん

「本当に砂漠に水をまくような、わずかな期待ですが、自分が元気で動けるうちに解決してほしいと思います。」



なぜ、両親は殺されなければならなかったのか。藤堂さんは、どんなささいなことでもかまわないと、情報提供を呼びかけています。連絡先は、東警察署092-643-0110です。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年6月25日午後5時すぎ放送