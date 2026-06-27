大学お笑い日本一を決める「笑学祭2026」決勝が26日、東京・座・高円寺で行われ、愛知県出身のトリオ「よだれ模様」が優勝した。

大会は大手芸能事務所のワタナベエンターテインメントが主催する賞レースで、今年が3回目の開催となる。優勝賞金は30万円で、今大会は総勢1012組が参加した。優勝者には他の特典として、同事務所の所属権などが与えられる。

決勝では、勝ち上がった12組がしのぎを削った。よだれ模様は名古屋大学落語研究会に所属する西田陸人さん（20）、若宮勝也さん（20）、松原晟頼さん（20）によるトリオ。3組による最終決戦では、ふかわりょう（51）ら審査員5人と観客投票の全6票を獲得し、栄冠をつかんだ。西田さんは「サークルとしては全国の優勝がなかったので、初めて成し遂げることができて、うれしいです」と喜びを語った。

大会後の会見では進路についても語った。3人は現在3年生。西田さんと松原さんは名古屋大の工学部に在籍し、若宮さんは愛知大の経営学部で学んでいる。工学部の2人は大学院進学を見据えており、若宮さんは就職を考えているという。お笑いの活動は続けるかは、考えている最中だ。

もし、お笑いを継続するなら東京と大阪どちらを拠点とするかという質問については3人そろって「東京」を選択。若宮さんは「東京の大学お笑いをやっている人と仲良くなりたい。今日も友達をつくって帰りたい」と希望を口にした。

西田さんは「僕らは大学お笑いの大会ではあまり勝てていない。そこで勝ってみたい」と大学生活でのさらなるタイトル獲得を目標に掲げた。松原さんは「サークルに全額寄付します」と3分割した賞金10万円の使い道を語り、関係者を驚かせた。サークル初のビッグタイトルを手に、3人は名古屋へと凱旋（がいせん）する。