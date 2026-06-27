真矢ミキさん、大好きです。いつ知り合ったのか忘れてしまうくらい、もう長いお付き合い。今では会いたいなと思ったらすぐにおうちへ遊びに行っちゃいます。おかしいのはお隣さんとも顔見知りになってしまい、ミキちゃんがいない時は、そのお宅で帰りを待っていることも。もちろん、私の家にも遊びに来てもらったり、家族ぐるみで仲良くさせていただいてます。

彼女は凄く料理が上手。「ご飯、食べさせて」って言うと、パパッと作っちゃう。お味も最高！ご主人は、日本を代表するバレエダンサーの西島数博さん。仕事がオフで家にいる時は、2人仲良く一緒にキッチンに立っておいしいものを作ってくれます。

ミキちゃんは本当に優しいし、気遣いのできる人。3年前、私がジムでトレーニング中にアキレス腱を断裂した時、誰よりも親身になって心配してくれたのが、西島さんとミキちゃんです。どこの病院がいいとか、リハビリはこれをした方がいいとか、食べ物は何がいいとか、彼女はまるでお医者さんのよう。ある日、なぜそんなに詳しいの？と尋ねたことがありました。実はご主人の西島さんが10年ほど前、舞台上でアキレス腱を切ったことがあり、その時、愛する人をサポートした経験から身に付けた知識だそうです。おかげで奇跡的に回復することができました。心より感謝です。

2人とも仕事熱心。もちろん、私とコラボしたことも度々あります。ご存じの通り、ミキちゃんは、元宝塚歌劇団のトップスター。花組・月組100周年記念公演「Greatest Moment」（21年11月、東京国際フォーラム）では、斬新な男役の衣装をデザイン。逆に彼女1人のディナーショーの時には、背中が大胆にあいたセクシーなドレスで、美しい女性の魅力が出るように工夫しています。

西島さんとは、昨年4月、私がプロデュースした舞台「展覧会の絵」（東京オペラシティ）でご一緒したばかり。私がコスチュームを手がける「DRUM TAO」と共演していただいたこともあります。ご夫婦ともに私の公私にわたる大切なパートナーです。

元宝塚歌劇団といえばこの人、大地真央さんとも大の仲良し。だってうちのお母ちゃんですから。映画「ゴッドマザー〜コシノアヤコの生涯」（昨年5月公開）で、母の小篠綾子を演じてもらってからは身内の一人のように感じています。

インテリアデザイナーのご主人、森田恭通さんとも、彼がデザインを手がけたパリのレストランで偶然知り合いに。お忙しい2人なので一緒にお会いする機会はなかったのですが、少し前、ついに実現。私の家に大地さんご夫妻と真矢ミキさんご夫妻を招いて食事会を開くことができました。どちらもうらやましくなるような素敵なご夫婦。まさに絵になるカップルの共演！？になりました。

◇コシノ ジュンコ 文化服装学院在学中に装苑賞を受賞。1978年から22年間、パリ・コレクションに参加。世界各国でファッションショーを開催、国際的な文化交流に力を入れる。オペラ、DRUM TAOの舞台衣装、花火、ユニホーム、インテリアのデザインなどを手がける。フランス政府からレジオン・ドヌール勲章シュバリエ受章、旭日中綬章受章。2025年11月には文化勲章受章。大阪府岸和田市出身。