わずか3500円、キッチンDIYで“カフェ風”に スペースにシンデレラフィットする「ティーラック」
SNSのおしゃれなインテリア投稿で見かける、お気に入りのマグカップを美しく飾るウッド製の「ティーラック」。わずか3500円で我が家にぴったりのラックを手作りした親子のDIYアイデアが、SNSで大きな反響を呼んでいる。
【画像】こんなに簡単！わずか3500円で完成するキッチンDIY（作り方一覧）
建売住宅に暮らす投稿主の「おしるこ」さん（＠oshiruko_ie）は、「我が家のサイズに合わせて小さめに設計したい」と、インテリア好きの間で人気のインフルエンサー「まみ」さん（@mami_no_kurashi_）のアイデアを参考に思い切ってDIYに挑戦。ホームセンターで木材を調達して指定の長さにカットしてもらい、自宅でささくれ部分のやすりがけやオイルでの色付けを丁寧に行った。
◆ボンドの仮置きと真鍮の釘！初心者でも失敗しない組み立て神ワザ
一見ハードルが高そうに見えるが、誰でも挑戦しやすい工夫が凝らされている。組み立ての際は、いきなり釘を打つのではなく、まずはボンドで接着して位置を固定するのが失敗しない最大のポイントだ。
綺麗に仮置きができた段階で、最後におしゃれな「真鍮（しんちゅう）の釘」を打って仕上げていく。ゴールドに輝く釘頭が木目に映えるさりげないアクセントになり、一気に高級感のある佇まいへと変化していく。
◆「不器用だから作って！」の声も、完成度の高さにフォロワー驚嘆
動画内では、なんでも「やってみたい！」お年頃の息子くんがハンマーを力強く握り、親子で一緒に釘打ち作業を楽しむ微笑ましい姿も。完成後にキッチンカウンターへ設置すると、気になっていたごちゃつきが見事に解消し、毎日のティータイムが楽しみになる極上のカフェ空間が誕生した。
この投稿にフォロワーからは、「すごい！既製品みたいだよ」「素敵すぎる」といった絶賛の声が続出。あまりのクオリティの高さに「不器用には出来ないから、材料費プラスアルファ払うので作ってほしい！」という熱烈なリクエストまで飛び出した。
さらに、アイデア発案者のまみさんからも「完成されたんですね！めちゃくちゃ素敵」「オイルの色味もお家に合ってて、真鍮の釘も可愛い」と太捕判のコメントが寄せられている。
【画像】こんなに簡単！わずか3500円で完成するキッチンDIY（作り方一覧）
建売住宅に暮らす投稿主の「おしるこ」さん（＠oshiruko_ie）は、「我が家のサイズに合わせて小さめに設計したい」と、インテリア好きの間で人気のインフルエンサー「まみ」さん（@mami_no_kurashi_）のアイデアを参考に思い切ってDIYに挑戦。ホームセンターで木材を調達して指定の長さにカットしてもらい、自宅でささくれ部分のやすりがけやオイルでの色付けを丁寧に行った。
一見ハードルが高そうに見えるが、誰でも挑戦しやすい工夫が凝らされている。組み立ての際は、いきなり釘を打つのではなく、まずはボンドで接着して位置を固定するのが失敗しない最大のポイントだ。
綺麗に仮置きができた段階で、最後におしゃれな「真鍮（しんちゅう）の釘」を打って仕上げていく。ゴールドに輝く釘頭が木目に映えるさりげないアクセントになり、一気に高級感のある佇まいへと変化していく。
◆「不器用だから作って！」の声も、完成度の高さにフォロワー驚嘆
動画内では、なんでも「やってみたい！」お年頃の息子くんがハンマーを力強く握り、親子で一緒に釘打ち作業を楽しむ微笑ましい姿も。完成後にキッチンカウンターへ設置すると、気になっていたごちゃつきが見事に解消し、毎日のティータイムが楽しみになる極上のカフェ空間が誕生した。
この投稿にフォロワーからは、「すごい！既製品みたいだよ」「素敵すぎる」といった絶賛の声が続出。あまりのクオリティの高さに「不器用には出来ないから、材料費プラスアルファ払うので作ってほしい！」という熱烈なリクエストまで飛び出した。
さらに、アイデア発案者のまみさんからも「完成されたんですね！めちゃくちゃ素敵」「オイルの色味もお家に合ってて、真鍮の釘も可愛い」と太捕判のコメントが寄せられている。