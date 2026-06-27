7月スタート『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』ポスタービジュアル解禁！登場人物が勢揃い

大注目のジュニア5人組アイドルグループ・ACEesの深田竜生が連続ドラマ単独初主演。メンバーの浮所飛貴（ACEes）を恋の相手に迎えて繰り広げる、7月11日（土）スタートの青春ホームドラマ・ラブコメディー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』。

本作ではすでに、田辺桃子、羽田美智子、井上肇ら家族キャスト、濱田マリ、田口浩正、原沙知絵といったご近所キャストに加え、キャスト解禁第3報としてモト冬樹、阿久津仁愛、丈太郎、戸苅ニコル沙羅、丸山智己、山口まゆ、猪俣玲音の7名が発表されているが、このたび待望のポスタービジュアルが解禁。

【映像】予告＜30秒PR＞

細部までこだわりのつまったポスタービジュアルは、主演の深田竜生と浮所飛貴、そして武宮家を演じる田辺桃子、羽田美智子、井上肇、サモエド（犬）の有楽、ご近所さんを演じる濱田マリ、田口浩正、原沙知絵が勢ぞろい。

夏の抜けるような青空と入道雲を背景に、武宮夏輝（深田竜生）＆小早川蒼汰（浮所飛貴）をはじめ、武宮家の面々、さらにご近所さんが思い思いに窓から空を見上げているビジュアルだ。

さまざまな形の窓枠を配置し、「同じ空の下に暮らしながらも、それぞれ異なる視点や人生観を持つ家族」を象徴的に表現。個性豊かな登場人物たちがそれぞれの窓から顔を覗かせることで、ここから始まる物語の広がりと、賑やかで温かな空気感を感じさせる構図となっている。

また、窓の奥に広がる空模様は、登場人物ごとの心情とリンク。晴れやかな空や曇り空など、セリフのない心理描写として、登場人物たちの内面を映し出している。

なかでも注目は、主人公・夏輝の窓。夏輝だけが、ビニール傘がひっくり返るほどの激しい“嵐”に見舞われており、「姉ちゃんの彼氏のことを好きになっちゃったかもしれない……！」という、彼の内面で起きている強烈な葛藤とドキドキする気持ちを、タイトルと重ねながらコミカルかつ切実に表現している。

これからどんな嵐が巻き起こるのか、波乱の幕開けを予感させる遊び心とドラマ性に溢れた一枚だ。