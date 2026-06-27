市の再開発事業に伴う取り壊しが迫る、岡山市北区の岡ビル百貨店についてです。

【写真を見る】戦後から市民の食卓とともに歩んできた“岡ビル市場”まもなく営業終了 「岡ビルの人々」の思い【岡山】

跡地には複合施設が建設される計画ですが、テナントの構成が大きく変わることから、現在入っている店舗や住民は全員、立ち退ちを余儀なくされます。

その立ち退きの期限まで残り2か月あまり。「岡ビルの人々」は今、どのような思いで日々を過ごしているのでしょうか。

戦後から食卓を支えてきた“市民の台所”

（買い物客）

「おいしそうですね」

（店員）

「ウナギも安く売ってますよ」

（買い物客）

「そうですか。ほんなら1つもらおう」

（店員）

「3,250円です」

（買い物客）

「暑くなったから。ウナギを食べて元気出そうかって。昔のお店みたいで。ここは好きです」

「市民の台所」として愛された

魚に野菜、卵に果物。新鮮な食材や惣菜がそろう、岡山市北区野田屋町にある「岡ビル市場」です。

長年、「市民の台所」として愛されてきましたが、その歴史はまもなく終わりを迎えようとしています。

（岡ビル百貨店 藤本英伸さん）

「8月末でお店とか住宅の人とか、全員出ていかないといけない。一帯を再開発して、新しい街をつくるという格好ですよね」

1951年にオープン 1階が市場 2～4階が住居

戦後まもない1951年にオープン。

1階には市場、2階～4階にはそこで働く人たちの住居が整備され、岡山の新たな名所としてにぎわったといいます。

しかし、スーパーや大型ショッピングモールの台頭によって徐々に客数は減少。

岡山市は周辺一帯の再開発へ

耐震性能への不安もあり、2017年、岡山市は周辺一帯の再開発の事業化を決めました。

（岡ビル百貨店 藤本英伸さん）

「段々お客さんが少なくなってきたから。先がこのままいくと見えたかなという感じなので、だからまあ、『いい引き際』かもしれないですけどね」

計画は、岡ビルとその南側を含めた約0.7ヘクタールの土地に、ホテルやマンションなどを入れた複合施設を新たに作るというもの。

運営主体は岡ビルから別の業者に代わります。建設エリアの解体工事は今年9月に始まるため、岡ビル市場も8月末で営業を終了することになっています。

ひしめく買い物客 活気にあふれた通路

（岡屋生魚店 難波協資さん（84））

「エビとか、その日にあるものを（調理する）。サバとサケは必ず買いに来るお客さんがおるんで、それはもう毎日必ずしますけどね」

鮮魚店「岡屋生魚店」の先代、難波協資さんです。小学3年生の時に岡ビルに引っ越してから約70年間、店を見守り続けてきました。

（岡屋生魚店 難波協資さん（84））

「最初に僕が来た当初はね、ここはもうほとんど常に通路がいっぱいだった。僕らが店に来たら怒られようた。『ちょろちょろすな』って」

毎日顔を合わせる常連客に、年末年始にひしめく買い物客…

（岡屋生魚店 難波協資さん（84））

「毎日が仕事に追われるくらい忙しかった。今はもう、仕事に追われんから…」

復興～高度経済成長期をともに歩んだ残滓

当初は67店舗が軒を連ねた岡ビル市場ですが、次第にその数は減少。すでに立ち退きも始まり、現在は15店舗ほどになりました。協資さんは、取り壊しに複雑な思いを抱えながらも、現実を受け入れるしかなかったと話します。

（岡屋生魚店 難波協資さん（84））

「時代の流れというかね、段々こういう商売自体が廃れてきとる。愚痴ばっかり言ってもしょうがない、もうしょうがないからね。どこかで商売せなしょうがないんじゃけどね」

「岡屋生魚店」は、7月末で岡ビルでの営業を終え、市内の別の場所に移転することになりました。

上の階の住人たちも引っ越しへ

上の階の住人たちも、引っ越し作業を進めています。

（吉野智恵子さん（83））

「みな箱に入れた。大変じゃった。どうせもう、ここを出るということは分かっとったからな」

約20年前から岡ビルに住み、市場の青果店で手伝いをしていた、吉野智恵子さんです。

（吉野智恵子さん（83））

「（朝ごはんを）3時15分に食べて、それから5時に仕事に行きょうた。みんな優しいし、よかったよ」

住民はどこへ…

この日は引っ越し2週間前。吉野さんは、最低限の荷物を持って近くのマンションに移ります。

（吉野智恵子さん（83））

「もう見納めよな。見納めというか、ほんま…やっぱり寂しいな、出ていくのは。この部屋、よかったからな」

75年の記憶とともに歴史に幕

今も残っている住人は、かつての5分の1、15人ほどになりました。

中には年齢や家賃が壁となり引っ越し先が見つかっていない人もいて、再開発を進める団体が家探しを支援しているといいます。店舗も住民も、立ち退きの期限は8月末です。

（平松咲季記者）

「岡ビルを出た後っていうのは？」

（利守酒店 利守伸太郎さん）

「まだ決まってない。移転先をいろいろ探してもらったりしているんだけど…」

「まあ、間に合わなかったら間に合わないでいいかと。ゆっくりやっていこうかなと」

（岡ビル原田商店 原田充宏さん）

「（客と）話もできたりね。生存確認じゃないですけど（笑）『来たよ～』言うてね、おばあちゃんらが来てくれたりして。すごく楽しいですけどね」

「まあ、いよいよかなという感じですね」

（記者）

「何を買ったの？」

（子ども）

「ブドウ買った！」

（買い物客）

「新鮮なんですよね、物がいいので。家も近いのでよく来ていたんですけど。寂しくなりますね」

（買い物客）

「子どものころから来ていたので。お正月の餅を買いに来るのが楽しみだったんですけど…」

75年の歴史に幕 今後は？

（岡屋生魚店 難波協資さん（84））

「ここを出ていくという気持ち自体がそんなにピンと来てないから。どんなになるかなぁ…。70年やってきとるから…」

（吉野智恵子さん（83））

「みんな出て行くいうたら寂しいけど、みんなどこに行くんじゃろうかと思うな。何十人もおったんじゃから。まあ、そりゃしょうがないな」

昭和、平成、令和と、この場所で親しまれてきた岡ビル百貨店です。店主、住人、そして利用客がさまざまな思いで見守る中、まもなく、75年の歴史に幕を下ろします。

（スタジオ）

ー野田屋町再開発エリアの解体工事は今年9月から始まる予定です。新しい複合施設には岡ビル百貨店の商業スペースも設けられる予定ですが、市場（いちば）ではなく、スーパーマーケットなどの誘致が検討されているということです。