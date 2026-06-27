7月11日よりテレビ朝日系で放送がスタートするACEesの深田竜生主演ドラマ『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』のポスタービジュアルが公開された。

参考：『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』に阿久津仁愛、丈太郎ら出演 深田竜生の幼なじみ役に

本作は、いけ好かない姉のボーイフレンドが一転して気になる存在になってしまった男子高校生を主人公としたオリジナル青春ホームドラマラブコメディー。脚本は『恋です！～ヤンキー君と白杖ガール～』（日本テレビ系）などの松田裕子が手がけ、監督は『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の竹園元、『リベンジスパイ』（テレビ朝日系）の宮田和弥らが務める。

主人公・夏輝を本作が連続ドラマ単独初主演となるACEesの深田、夏輝が恋をする相手、理系大学生・蒼汰を同じくACEesのメンバー・浮所飛貴がそれぞれ演じる。そのほか、これまで田辺桃子、羽田美智子、井上肇ら家族キャストに加え、濱田マリ、田口浩正、原沙知絵といったご近所キャストや、モト冬樹、阿久津仁愛、丈太郎、戸苅ニコル沙羅、丸山智己、山口まゆ、猪俣玲音の出演も決定している。

大学受験を控えた高校3年生の武宮夏輝（深田竜生）。夏休み直前につきあっていた彼女にフラれた上に模試はE判定だらけ。最悪の状況の中、見かねた姉のはからいで、姉と同じ大学に通うボーイフレンド・小早川蒼汰（浮所飛貴）に家庭教師をお願いすることに。最初は、さわやかすぎる蒼汰をいけ好かないヤツだと思っていた夏輝。しかし蒼汰がふいに見せる笑顔や「よくがんばりました！」と無邪気に頭をなでてくれる仕草に、思わずドキッ。姉ちゃんの彼氏を好きになるなんてありえないのに……この気持ちは何なんだ。そもそも受験生だし恋なんてしている場合じゃないのに。夏輝の中で戸惑いと葛藤が生まれていって……。

公開されたポスタービジュアルは、夏の抜けるような青空と入道雲を背景に夏輝と蒼汰をはじめ、武宮家の面々、さらにご近所さんが思い思いに窓から空を見上げている姿が捉えられている。さまざまな形の窓枠を配置され、「同じ空の下に暮らしながらも、それぞれ異なる視点や人生観を持つ家族」が象徴的に表現されている。

さらに、本作をより楽しめる特設サイト連動型の「夏雲ポイントプレゼントキャンペーン」の実施も決定。 本キャンペーンは、本作の公式X（旧Twitter）をフォローし、対象投稿への「いいね」や「リポスト」など、さまざまなミッションをクリアすることで、特設サイト内の「夏雲ポイント」が貯まっていく参加型企画。貯まったポイントに応じて、台本ノートなどのノベルティグッズや番組オリジナルグッズが当たる抽選応募に参加できる。本キャンペーンはドラマ初回放送1週間前の7月4日からスタート。応募方法やポイントの獲得方法などの詳細は後日、ドラマの公式Xにてポストされる。（文＝リアルサウンド編集部）