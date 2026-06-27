スウェーデン戦後の日本サポゴミ拾いに参加

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、25日（日本時間26日）の1次リーグF組最終節でスウェーデンと1-1で引き分け、決勝トーナメント進出を決めた。米ダラス・スタジアムでの試合後、日本サポーターによる恒例の清掃活動が実施された。米記者が実際に参加した様子を伝えている。

米スポーツメディア「ジ・アスレチック」は「『それは私たちの義務』：スウェーデン戦後のゴミ拾いに、3000枚の袋を携えて日本サポーターと合流」との見出しで、クリス・バンニーニ記者の署名記事を掲載。過去のW杯や国際大会と同様、今大会でも脚光を浴びている日本サポーターが実施したゴミ拾いの体験記を綴った。

日本はグループ初戦のオランダ戦でも同会場を使用。試合後、サポーターがゴミ拾いをしていた中で、同記者は「ここダラス・スタジアムのある警備員は、先週ここで日本とオランダが対戦した後、これほど綺麗なエリアを見たことがないと『ジ・アスレチック』に語った。そのため、木曜日に日本がスウェーデンと対戦するために戻ってきたとき、私は参加して間近でそれを見てみたいと思った」と明かしている。

青いビニール袋を手に「私は自分ができるところで手伝い、主に誰かが一度に運べない余分なボトルを捨てるのを手伝ったり、カップを拾ったりした」と実体験をレポート。「私が話しかけようとしたファンのほとんどは英語を話せなかったが、礼儀と援助の言語に言葉は必要ない」とも伝え、新たな発見に驚きの様子だった。

「日本のファンが去ったとき、彼らのエリアは確かに一分の隙もなく綺麗だった。建物の外に出ると、ダラス・スタジアムの作業員たちが他のエリアで掃除を始めていた。こちらでは、大きなゴミ箱が青いゴミ袋で溢れかえっていた」

客席での清掃活動に意義を感じ「優れたマナーは大きな効果をもたらす。それを邪魔する必要はない」と綴ったバンニーニ記者。日本サポーターの振る舞いに拍手を送った。



（THE ANSWER編集部）