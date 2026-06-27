MLB Japan公式Instagramは6月23日に投稿を更新し、元シアトル・マリナーズの岩隈久志（45）がオールスターの経験を語る動画を公開した。投稿では「#岩隈久志 が語るオールスターの経験」と添え、2013年にオールスターへ選出された岩隈が、会場のニューヨークへ向かうプライベートジェットで、フェリックス・ヘルナンデス氏（40）、マイク・トラウト（34）と同乗したエピソードなどを紹介している。

【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔 ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」

動画では、岩隈がマリナーズのユニフォーム姿でソファに座り、野球グッズに囲まれたスタジオで当時の思い出を振り返っている。岩隈は、オールスター会場へ向かう移動について、同じチームだったヘルナンデスに加え、当時から球界を代表するスターだったトラウトともプライベートジェットに乗ったと明かし、出演者からも驚きの声が上がっていた。

さらに、ニューヨークではレッドカーペット用の支度として、家族のドレスや衣装などが用意された部屋があり、好きなものを選べる豪華な待遇だったことも紹介。岩隈は「すごい楽しかったですね」と笑顔で語り、メジャーのオールスターならではの華やかな舞台裏を伝えていた。

【画像】オールスターの経験を語る岩隈（動画はMLB Japan公式Instagramより引用）

投稿には、Instagramユーザーから「タノチイお話」「Kawasaki played in all the three teams」「あんまり何でも貰えるからウハウハになって 品物両手一杯で部屋から出て来たら 常連だから何も要らない手ぶらのイチローと鉢合わせして気まずかった話好き」といった声が寄せられている。