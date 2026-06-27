スポーツブランド「SVOLME（スボルメ）」

世界中のサッカーファンが視線を注ぐ北中米ワールドカップ（W杯）。日の丸を背負いピッチを駆けた1人の選手の足元を、ある日本企業が支えている。飲食店とオフィスビルが軒を連ねる東京・五反田。この街に本拠を置くのはスポーツブランド「SVOLME（スボルメ）」だ。従業員は14人。創業20年の節目の今年、世界最高峰の舞台で“黒い一足”が確かな存在感を示した。

東京から約1万キロ離れたメキシコ・モンテレイ。22歳のDF鈴木淳之介がW杯デビューした。SVOLMEのスパイクを履き、チュニジア戦の後半29分から左ウイングバックで途中出場。日本の勝利に貢献した。取締役の谷川洋二郎さんは「試合に出てくれたことはすごくうれしかった。それ以上に怪我なくプレーしてくれて安心したという気持ちが大きいです」と目を細めた。

谷川さんは鈴木のプレーを自宅で観戦。画面越しに見守り、その姿を撮影して社内でシェアした。「みんな同じ景色を見ていたと思いますが、その喜びを身内で共有していました」と照れ笑い。試合後、鈴木に連絡をすると「ありがとうございます。頑張ります」などと、ラリーは多くないがいつもと変わらない様子が伝わってきた。

出会いは約6年前、鈴木の帝京大可児高（岐阜）時代だ。今でも鮮明に残る一戦がある。

東京・駒沢陸上競技場で行われた第99回全国高校サッカー選手権の3回戦で、帝京大可児高は、松木玖生（現サウサンプトン）擁する青森山田（青森）に2-4で逆転負け。その中でボランチとしてプレーしていた鈴木に目を奪われた。2年生ながらの出場だったが「相手が誰でも変わらずプレーしていて、人一倍大きく見えた。いつも通りの感じで、裏を取るのが上手かったり、ボールの扱いが上手でした」。高校生離れした技術と状況判断が当時から際立っていた。

その後、スパイクの使用を打診し「足によく馴染みます」とのフィードバックを受けた。特注ではないが、高品質なカンガルーレザーと「甲高幅広」の設計が鈴木の足にフィットした。J1湘南ベルマーレでプロ入りしたことを機に正式に契約。1、2年目は出場機会に恵まれず苦しむも、3年目にセンターバックにコンバートされたことをきっかけに才能が開花した。

スパイク各社にとって販促の場も「私たちはそのように捉えていません」 SVOLMEの願いとは

2025年6月にW杯アジア最終予選でA代表デビュー。谷川さんは「親戚、家族のことのようにうれしかった。ほとんどの選手が他社のスパイクを履く中、SVOLMEを履いて戦っている。想像していた以上に誇らしい気持ちになった」と感慨深げに話した。鈴木は同年7月にデンマークのFCコペンハーゲンへ移籍し、活躍の場を広げている。

W杯では大手メーカーが鮮やかなカラーリングのスパイクを投入し、世界にアピールする。芝の緑色と色相が遠く目立つことなどを理由に、選手が履くスパイクはピンク色が増えた。その中で鈴木が履くオーソドックスな黒いスパイクは唯一無二の存在感を放つ。

谷川さんは「W杯は各社さんにとって、最高の販促、広告の場だと思いますが、私たちはそのように捉えていません。鈴木選手に良いプレーをしてもらいたい。リーグ戦で活躍しているようなプレーをしてもらいたい」と力を込める。

現在、Jリーガーでは5人がSVOLMEと契約している。また、学生向けに試履会を継続的に行っており「どのカテゴリーでも良いパフォーマンスで、頑張る選手をサポートしていきたい。W杯に出場する選手が使用するくらい安心できるシューズですので。合う人がいれば多くの方に履いてもらいたい」と呼びかける。

高校時代から支える鈴木に対し一番の願いは「怪我がないこと」。続けて「会社としては鈴木選手のような海外で活躍する選手のサポートができる環境を整えていく。日本の勝利に貢献できるようになっていけたら」と展望を語った。

日本は25日（日本時間26日）、スウェーデンと引き分けてグループを2位通過。29日（同30日）の決勝トーナメント1回戦ではブラジルと対戦する。思いが乗った一足が大舞台で輝きを放つ。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）