【投資部門別売買動向】海外勢が買越額1兆562億円と4週ぶりに買い越す一方、個人と投信は売り越す (6月第3週)
●海外勢が買越額1兆562億円と4週ぶりに買い越す一方、個人と投信は売り越す
東証が25日に発表した6月第3週(15日～19日)の投資部門別売買動向(現物)によると、米国とイランが停戦合意したことが好感され、日経平均株価が前週末比5230円高の7万1250円と2週ぶりに急反発し史上初めて7万円大台を突破したこの週は、海外投資家が4週ぶりに買い越した。買越額は1兆562億円だった。前の週は5074億円の売り越し。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で8週連続の売り越しだった。売越額は2827億円と前の週の866億円から拡大した。現物と先物の合算では4週ぶりに買い越し、買越額は7735億円だった。自社株買いが中心とみられる事業法人は6週連続で買い越し、買越額は1999億円と前の週の3232億円から縮小した。
一方、個人投資家は2週連続で売り越し、売越額は4469億円と前の週の5010億円から減少した。投資信託は6週ぶりに売り越し、売越額は5534億円だった。前の週は897億円の買い越しだった。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行は3週連続で売り越し、売越額は1373億円と前の週の57億円から大幅に増加した。
日経平均が急反発し史上初めて7万円大台を突破する中、海外投資家が買越額1兆562億円と4週ぶりに買い越す一方、個人投資家と投資信託は売り越した。
■投資部門別売買代金差額 (6月15日～19日)
東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全51社）］
※単位：億円（億円未満切り捨て） ▲は売り越し
海外投資家 信託銀行 個人合計 [ 現金 信用 ] 日経平均 ( 前週比 )
6月 ―――
第3週 10,562 ▲1,373 ▲4,469 [ ▲4,976 506 ] 71,250円 ( +5230 円)
第2週 ▲5,074 ▲57 ▲5,010 [ ▲1,642 ▲3,367 ] 66,020円 ( -568 円)
第1週 ▲809 ▲310 3,081 [ 242 2,839 ] 66,588円 ( +258 円)
5月 ―――
第4週 ▲3,952 708 1,057 [ ▲2,036 3,093 ] 66,329円 ( +2990 円)
第3週 4,609 ▲2,104 ▲1,402 [ ▲3,662 2,259 ] 63,339円 ( +1929 円)
第2週 5,572 ▲2,420 1,720 [ ▲2,169 3,889 ] 61,409円 ( -1304 円)
第1週 12,351 ▲521 ▲4,978 [ ▲4,374 ▲604 ] 62,713円 ( +3200 円)
4月 ―――
第5週 3,576 1,110 3,033 [ 50 2,983 ] 59,513円 ( -203 円)
第4週 7,842 ▲74 1,617 [ 158 1,459 ] 59,716円 ( +1240 円)
第3週 9,977 ▲1,854 3,302 [ ▲1,312 4,615 ] 58,475円 ( +1551 円)
第2週 16,418 ▲551 ▲7,871 [ ▲6,144 ▲1,726 ] 56,924円 ( +3800 円)
第1週 19,149 1,426 ▲4,396 [ ▲4,369 ▲26 ] 53,123円 ( -249 円)
3月 ―――
第4週 ▲15,090 ▲1,034 ▲145 [ 3,172 ▲3,318 ] 53,373円 ( +0 円)
第3週 ▲5,191 ▲598 3,383 [ 1,230 2,153 ] 53,372円 ( -447 円)
第2週 ▲4,906 ▲2,700 4,267 [ 2,916 1,350 ] 53,819円 ( -1801 円)
第1週 2,377 ▲10,863 8,329 [ 4,440 3,889 ] 55,620円 ( -3229 円)
2月 ―――
第4週 7,910 ▲7,497 ▲4,604 [ ▲4,495 ▲109 ] 58,850円 ( +2024 円)
第3週 5,426 ▲9,515 5,466 [ 1,317 4,148 ] 56,825円 ( -116 円)
第2週 12,323 ▲4,440 ▲11,658 [ ▲10,494 ▲1,164 ] 56,941円 ( +2688 円)
第1週 2,745 ▲3,788 ▲4,402 [ ▲4,803 400 ] 54,253円 ( +930 円)
※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。
株探ニュース
東証が25日に発表した6月第3週(15日～19日)の投資部門別売買動向(現物)によると、米国とイランが停戦合意したことが好感され、日経平均株価が前週末比5230円高の7万1250円と2週ぶりに急反発し史上初めて7万円大台を突破したこの週は、海外投資家が4週ぶりに買い越した。買越額は1兆562億円だった。前の週は5074億円の売り越し。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で8週連続の売り越しだった。売越額は2827億円と前の週の866億円から拡大した。現物と先物の合算では4週ぶりに買い越し、買越額は7735億円だった。自社株買いが中心とみられる事業法人は6週連続で買い越し、買越額は1999億円と前の週の3232億円から縮小した。
一方、個人投資家は2週連続で売り越し、売越額は4469億円と前の週の5010億円から減少した。投資信託は6週ぶりに売り越し、売越額は5534億円だった。前の週は897億円の買い越しだった。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行は3週連続で売り越し、売越額は1373億円と前の週の57億円から大幅に増加した。
日経平均が急反発し史上初めて7万円大台を突破する中、海外投資家が買越額1兆562億円と4週ぶりに買い越す一方、個人投資家と投資信託は売り越した。
■投資部門別売買代金差額 (6月15日～19日)
東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全51社）］
※単位：億円（億円未満切り捨て） ▲は売り越し
海外投資家 信託銀行 個人合計 [ 現金 信用 ] 日経平均 ( 前週比 )
6月 ―――
第3週 10,562 ▲1,373 ▲4,469 [ ▲4,976 506 ] 71,250円 ( +5230 円)
第2週 ▲5,074 ▲57 ▲5,010 [ ▲1,642 ▲3,367 ] 66,020円 ( -568 円)
第1週 ▲809 ▲310 3,081 [ 242 2,839 ] 66,588円 ( +258 円)
5月 ―――
第4週 ▲3,952 708 1,057 [ ▲2,036 3,093 ] 66,329円 ( +2990 円)
第3週 4,609 ▲2,104 ▲1,402 [ ▲3,662 2,259 ] 63,339円 ( +1929 円)
第2週 5,572 ▲2,420 1,720 [ ▲2,169 3,889 ] 61,409円 ( -1304 円)
第1週 12,351 ▲521 ▲4,978 [ ▲4,374 ▲604 ] 62,713円 ( +3200 円)
4月 ―――
第5週 3,576 1,110 3,033 [ 50 2,983 ] 59,513円 ( -203 円)
第4週 7,842 ▲74 1,617 [ 158 1,459 ] 59,716円 ( +1240 円)
第3週 9,977 ▲1,854 3,302 [ ▲1,312 4,615 ] 58,475円 ( +1551 円)
第2週 16,418 ▲551 ▲7,871 [ ▲6,144 ▲1,726 ] 56,924円 ( +3800 円)
第1週 19,149 1,426 ▲4,396 [ ▲4,369 ▲26 ] 53,123円 ( -249 円)
3月 ―――
第4週 ▲15,090 ▲1,034 ▲145 [ 3,172 ▲3,318 ] 53,373円 ( +0 円)
第3週 ▲5,191 ▲598 3,383 [ 1,230 2,153 ] 53,372円 ( -447 円)
第2週 ▲4,906 ▲2,700 4,267 [ 2,916 1,350 ] 53,819円 ( -1801 円)
第1週 2,377 ▲10,863 8,329 [ 4,440 3,889 ] 55,620円 ( -3229 円)
2月 ―――
第4週 7,910 ▲7,497 ▲4,604 [ ▲4,495 ▲109 ] 58,850円 ( +2024 円)
第3週 5,426 ▲9,515 5,466 [ 1,317 4,148 ] 56,825円 ( -116 円)
第2週 12,323 ▲4,440 ▲11,658 [ ▲10,494 ▲1,164 ] 56,941円 ( +2688 円)
第1週 2,745 ▲3,788 ▲4,402 [ ▲4,803 400 ] 54,253円 ( +930 円)
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。
株探ニュース