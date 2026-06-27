書類送検の村上虹郎、所属事務所が謝罪「女性の問題行動を止めた際の言動が過剰に」
2024年、自宅で当時交際していた女性を殴って重傷を負わせたとして、俳優の村上虹郎（29）が傷害の疑いで、警視庁に書類送検されたことを受けて、所属事務所は26日、コメントを発表した。
【写真】「カッケー親子だぜ」村上虹郎＆UA、個性が際立つ最新親子2ショット
所属事務所は「現在報道されているようにかつて交際していた女性との間にトラブルがあったようです」とし、「現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです」と明かした。
また今後については「これから協議をしてまいります」として「本人も反省しております。この度は大変申し訳ございません」と謝罪した。
村上は1997年3月17日生まれ、東京都出身。2014年、映画『2つ目の窓』で俳優デビュー。同作で、『第29回高崎映画祭』最優秀新人男優賞を受賞。17年公開の映画『武曲 MUKOKU』で、『第41回日本アカデミー賞』優秀助演男優賞、『第27回日本映画プロフェッショナル大賞』新進男優賞を受賞。21年公開の映画『孤狼の血 LEVEL2』で、『第45回日本アカデミー賞』優秀助演男優賞を受賞。父は俳優の村上淳。母は歌手のUA。
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所属事務所は「現在報道されているようにかつて交際していた女性との間にトラブルがあったようです」とし、「現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです」と明かした。
村上は1997年3月17日生まれ、東京都出身。2014年、映画『2つ目の窓』で俳優デビュー。同作で、『第29回高崎映画祭』最優秀新人男優賞を受賞。17年公開の映画『武曲 MUKOKU』で、『第41回日本アカデミー賞』優秀助演男優賞、『第27回日本映画プロフェッショナル大賞』新進男優賞を受賞。21年公開の映画『孤狼の血 LEVEL2』で、『第45回日本アカデミー賞』優秀助演男優賞を受賞。父は俳優の村上淳。母は歌手のUA。