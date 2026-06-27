【FIFAワールドカップ2026】日本代表 1ー1 スウェーデン代表（日本時間6月26日／ダラス・スタジアム）

【映像】超反応→指先で弾くミラクルセーブ

日本代表の守護神・鈴木彩艶が絶体絶命のピンチを防いだ。CKから放たれた至近距離のヘディングシュートを指先ではじき出すと、ファンからは絶賛の声が相次いだ。

日本時間6月26日、FIFAワールドカップ2026グループF第3節で日本代表はスウェーデン代表と対戦した。

サムライブルーは56分にFW前田大然のゴールで先制に成功したが、62分に同点に追いつかれる。その後はスウェーデン代表に押し込まれる展開が続いたものの、守備陣が体を張った守備を見せ、追加点を許さなかった。

1ー1で迎えた90+4分、スウェーデン代表は左CKを獲得。MFヤシン・アヤリがインスイングのクロスを入れると、ニアサイドでFWアレクサンデル・イサクが頭で合わせた。

完璧に捉えたヘディングシュートだったが、鈴木が鋭い反応で指先に当ててセーブ。その後も落ち着いた対応でハイボールを処理し、最後までゴールを守り抜いた。

DAZNで解説を務めた内田篤人氏（元日本代表）は、「よく触りましたね。これは反応が本当に難しいです」と、守護神のビッグセーブを称えた。

日本代表を救ったビッグセーブはSNSでも話題に。ファンからは「彩艶じゃなかったら確実にやられてた」「チームを救ってくれた」「今日は凄すぎた」「日本のGKでここまで凄い人が出てくるとは」「反射神経マジ凄い」「あの反応速度と落ち着きは世界相手でもトップクラス」「奇跡的だな」「英雄じゃん」と、絶賛の声が相次いだ。

鈴木は試合を通して4セーブを記録。65分にもイサクの強烈なシュートを防ぐなど守護神として躍動し、1ー1のドローに大きく貢献した。

（FIFAワールドカップ2026）