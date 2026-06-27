大谷翔平（31）のドジャースは、日本時間27日から7月上旬にかけて同じナ・リーグ西地区のライバルであるパドレスと、アスレチックス3連戦を挟んで計7試合を行う。

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27日からの3連戦初戦は佐々木朗希（24）、翌28日は山本由伸（27）が先発予定。佐々木は4勝目、山本は8勝目を目指す。

ド軍は26日現在、2位パ軍と9ゲーム差の地区首位に立っているものの、決して侮れない。昨季は最大9ゲーム差をつけながら、後半戦にパ軍が巻き返して（38勝29敗）、最後は3ゲーム差まで迫られた。投手陣を中心とした守りの野球で、ここ数年は終盤に粘りを発揮している。

そのパ軍は5月に英サッカープレミアリーグのチェルシーで共同オーナーを務めるホセ・E・フェリシアーノ夫妻の投資家グループに球団を売却することで合意。近日中にも行われるオーナー会議で正式に承認される見通しだ。

地元メディアなどによれば、新オーナーはチェルシー同様、パ軍も補強に資金を惜しまない方針。ド軍の牙城を崩すため、早ければ今夏のトレード市場で投打の補強に乗り出すともっぱらだ。

ド軍は今季、パ軍とは5月に3戦して2勝1敗。大谷は投打で活躍（5回を3安打無失点で4勝目、10打数5安打、1本塁打、3打点）したものの、山本は7回1失点と好投しながら、打線の援護に恵まれず、4敗目を喫している。

ローテ通りなら、佐々木、山本とも7月上旬のパ軍4連戦中に再び、登板する。パ軍投手陣に打者として相性のいい大谷が中心となって、ライバルが本格的に補強する前にしっかり叩いて、一気にゲーム差を広げたいところだ。

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ところで大谷の“血染めの中指”について、日米メディアは「マメが潰れた」と報じているが、実際はそうではないという。いったいどいうことか。だったらなぜ出血したのか。大谷の指に何が起きているのか。●関連記事 【もっと読む】ドジャース大谷翔平"血だらけ中指”の原因はマメじゃない？ では、それらについて詳しく報じている。