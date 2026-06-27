新庄剛志監督が発破をかけ、選手が奮起する──。これで回っているの日本ハムだ。

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象徴的だったのは24日のロッテ戦。清宮（27）が4打数3安打1打点、野村（25）も2打席連続ソロ弾を含む4打数2安打2打点。水谷（25）も4打数3安打1打点、1本塁打と活躍したが、この3人は23日の試合で辛酸を舐めている。例えば清宮は4番を任されたにも関わらず、チャンスで水谷を代打に送られた。

選手に刺激を与えて奮起を促すのは新庄監督の十八番だが、昨季終了後に「（今季は）開幕1カ月後には6ポジションを固定する」と掲げた方針は未達成だ。

コーチ経験のある球団OBはこう言う。

「新庄監督の堪え性のなさも問題です。主砲のレイエスを来日1年目（2024年）の開幕序盤の5月下旬に二軍落ちさせたほどですから。降格時は26試合に出場して打率.211、2本塁打と確かに成績はイマイチでしたが、試合に出たり出なかったりでリズムが掴めないでいた。フロントやスタッフが取りなして何とか腐らずにプレーしましたが、一軍で我慢強く使っていたら、二軍落ちさせずとも結果を残していたでしょう。若手選手でもあるまいし、打てない助っ人は二軍を経験させても一向に打てませんから」

今季も開幕から郡司に4番を任せたものの、不振を理由に二軍落ちさせるなど、4番を固定できないでいる。両リーグの上位チームであるソフトバンク、西武、阪神、巨人、ヤクルトは成績いかんに関わらず、4番を固定している。ヤクルトの池山監督は不振のオスナを一旦4番から外し、二軍に落としたが、最近は粘り強く4番で使い続けている。打線の軸が定まれば、チームの安定感に繋がる。

26日の西武戦では、3−1のリードで迎えた七回、エースの伊藤が4番ネビンに同点適時打を浴び、最後はサヨナラ負け。昨季終了時の「マニュフェスト」通り、まずは打線を固定するに越したことはなさそうだが。

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日本ハム低迷の要因は捕手だけではないようだ。評論家の権藤博氏は、本紙日刊ゲンダイのコラムで日本ハムの現状を鋭く分析している。●関連記事 【もっと読む】新庄監督にガッカリ…敗戦後の「看過できない発言」 も要チェックだ。