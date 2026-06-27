ブルージェイズ・岡本和真（29）が豪快な一発を放った。

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日本時間26日のレンジャーズ戦（トロント）の九回、バックスクリーンに18号2ランを叩き込んだ。打球速度約174キロ、飛距離約128メートルの強烈な一撃だった。

同日に発表されたオールスター（7月15日=フィラデルフィア）ファン投票の1次結果では、ア・リーグ三塁手部門で212万5888票を集めて、途中までトップだったレイズ・カミネロ（210万3882票）を逆転。同30日から7月3日までの決選投票に進んだ。

この決選投票で再びカミネロを上回る支持を集めれば、球宴のスタメン出場が決まる。一発を量産してファンにアピールしたい岡本にとって、投票最終日までの対戦相手に恵まれたかもしれない。

29日まで3連戦を行うレンジャーズ投手陣は27日に先発予定のベテラン右腕イヴォルディ（36）が17発（リーグワースト3位）を浴びるなど、チーム被本塁打96本はリーグワースト4位。稼ぎ時だ。

30日から3連戦を行うメッツのチーム被本塁打83はナ・リーグ6番目の少なさとはいえ、日本人右腕をカモにできそうだ。

今季ここまで7試合に先発して0勝6敗、9被弾、防御率10.68と精彩を欠いて中継ぎに降格した千賀滉大（33）だ。メンドーサ監督は配置転換は調子を取り戻すまでの一時的な措置とし「複数イニングや勝敗を決する大事な場面で投入する可能性もある」と説明しているものの、千賀は立ち上がりが悪い。初回に限っては3本塁打を含む7安打8失点、防御率10.29と打ち込まれている。リリーフに転向した今は、岡本にとって相対しやすいと言えなくもない。

もっとも、岡本は巨人時代の2020年、ソフトバンクとの日本シリーズで、千賀の154キロの内角直球にバットをへし折られた挙句、捕邪飛に倒れるなど煮え湯を飲まされた過去がある。

メッツとの3連戦で再戦が実現し、千賀にリベンジを果たせれば、決選投票の締め切りを前に米国や日本のファンへの最高のアピールができるが……。