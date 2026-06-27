今夜から『VIVANT』第1シーズン連夜のアンコール放送開始
堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』（TBS系）第1シーズンのアンコール放送が今夜よりスタート。7月6日まで連夜放送される。
【写真】砂漠にたたずむキャラクターたちを描いた『VIVANT』第2シーズンキービジュアル
『VIVANT』第2シーズンは、7月26日から2クール連続で放送。初回放送日が近づくにつれて、番組公式SNS 等には『VIVANT』第1シーズンの再放送を望む声が増加していた。そんな声に応える形で、『VIVANT』第1シーズン全話のアンコール放送が決定。今夜から1話ずつ、連夜放送される。
7月6日の第10話（最終話）の放送では、2023年の放送時に流れたラストシーンで使用されたカットを今回限定で見ることができる。このカットは配信では見ることができない貴重なカット。まさに、この時から、新たな冒険が始まっていたことを思わせるそのシーンが、第2シーズンにどうつながっていくのか。
■『VIVANT』第1シーズン再放送日程
第1話：6月27日 25時58分〜28時
第2話：6月28日 25時58分〜27時29分
第3話：6月29日 26時5分〜27時23分
第4話：6月30日 26時43分〜27時45分
第5話：7月1日 26時5分〜27時24分
第6話：7月2日 26時5分〜27時8分
第7話：7月3日 26時45分〜27時46分
第8話：7月4日 25時58分〜27時1分
第9話：7月5日 26時28分〜27時56分
第10話：7月6日 25時35分〜27時7分
※放送はすべて関東ローカル
【写真】砂漠にたたずむキャラクターたちを描いた『VIVANT』第2シーズンキービジュアル
『VIVANT』第2シーズンは、7月26日から2クール連続で放送。初回放送日が近づくにつれて、番組公式SNS 等には『VIVANT』第1シーズンの再放送を望む声が増加していた。そんな声に応える形で、『VIVANT』第1シーズン全話のアンコール放送が決定。今夜から1話ずつ、連夜放送される。
■『VIVANT』第1シーズン再放送日程
第1話：6月27日 25時58分〜28時
第2話：6月28日 25時58分〜27時29分
第3話：6月29日 26時5分〜27時23分
第4話：6月30日 26時43分〜27時45分
第5話：7月1日 26時5分〜27時24分
第6話：7月2日 26時5分〜27時8分
第7話：7月3日 26時45分〜27時46分
第8話：7月4日 25時58分〜27時1分
第9話：7月5日 26時28分〜27時56分
第10話：7月6日 25時35分〜27時7分
※放送はすべて関東ローカル