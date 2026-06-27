フランス在住で 作家でアーティストの辻仁成が、現地で「４０度越え」（原文ママ）と高温になっていることを明かした。

２７日までに自身のインスタグラムを更新し、「フランスは熱波に襲われて４０度越え、日差しが殴りつけてくる」と報告。「フランスの家は石造りだから基本クーラーいらない」と明かし、「だから、普及してなくて、でも、熱帯夜が続いて朦朧（もうろう）とするから、空気清浄機の前に氷や保冷剤を置いて簡易クーラーを作るも、無駄骨」と自作のクーラーをアップした。

「三四郎は毛皮着てるから、苦しそう」と愛犬もつらそうで、「車に逃げてしばらく過ごしたがエンジンから変な音がしだしたので、いっそ旅行したらいいか、と思いつき港町のビジネスホテルに今夜は避難。クーラーのありがたみ」としみじみ。

「さっそく業者さんにクーラーを発注しました。三四郎は氷をカリカリ、水分補給して、明日も、えいえいおー」とつづった。

この投稿には「辻さん、ゆっくりされてくださいね」「ホテル避難は三ちゃんのためにも、賢明だと思います」「フランスのようにそんな暑さに慣れていない場所だと、本当に大変ですね」などの声が寄せられている。

欧州では熱波が続いており、パリへ移住したモデルで女優の杏も２０日にインスタグラムで「暑いよーーーーーーーーー！！！！！学校も休校になりました」「約４０度クーラーなし」と明かし、心配の声が寄せられていた。