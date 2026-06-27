寝室に入るには“隠し扉”を通って… 設置した理由を夫が説明 28日放送『となりのスゴイ家』
お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜 後9：00〜）が28日放送される。今回は「自然素材にこだわった快適な家」が登場する。
【スゴイ家】すごい！隠し扉を通った先にある寝室
山根と遼河が訪れたのは神奈川県綾瀬市。2024年築、木造2階建て、敷地面積85.9平方メートル、15.7坪の家だ。
桜島の火山灰が原料になっているシラスそとん壁を外壁に採用。劣化しづらい天然のセラミック素材で、塗り替えの必要がなく、メンテナンスコストが抑えられるという。
車庫の壁はレッドシダーの鎧張り。電動シャッターの大容量収納もある。
玄関は4.5帖。鏡の扉をあけると靴箱がある。壁にニッチを設けてカギなどを収納している。そばにある階段の隣には室内庭がある。
LDKは18.8帖。オークの無垢材を使った床となっている。杉の磨き丸太という大黒柱もある。壁掛けのテレビは角度を変えることができる。
バルコニーには収納式の物干しがあり、子どもたちはプールで遊ぶこともできる。
キッチンは丸みのある設計。アーチ型のレンジフードも特徴的だ。
洞窟のようにするためにアーチ型にした入口を抜けると、1.5帖の洗面所がある。書斎代わりにもしているという。
洗濯脱衣室には台が設置されており、洗濯、乾燥、畳むまでが一部屋で完結する仕組みになっている。
浴室は2帖。オーバーヘッドシャワーでジェットバスもある。
以前は横浜市の分譲マンションに住んでいた一家。妻の「あなたの夢ってなんなの」という言葉にマイホーム計画をスタートしたという。
1階の納戸は子ども部屋になることを見据え、勉強机を作れるスペースも設けている。
寝室は4.5帖。扉は色も素材も周りと同じで押したらスライドできるような“隠し扉”になっている。夫が「隠し扉が好きだったので」と設置した理由を説明していた。
気になる建築は4200万円だった。
番組では「組み合わせの技が光る開放的な家」も放送される。
【スゴイ家】すごい！隠し扉を通った先にある寝室
山根と遼河が訪れたのは神奈川県綾瀬市。2024年築、木造2階建て、敷地面積85.9平方メートル、15.7坪の家だ。
桜島の火山灰が原料になっているシラスそとん壁を外壁に採用。劣化しづらい天然のセラミック素材で、塗り替えの必要がなく、メンテナンスコストが抑えられるという。
玄関は4.5帖。鏡の扉をあけると靴箱がある。壁にニッチを設けてカギなどを収納している。そばにある階段の隣には室内庭がある。
LDKは18.8帖。オークの無垢材を使った床となっている。杉の磨き丸太という大黒柱もある。壁掛けのテレビは角度を変えることができる。
バルコニーには収納式の物干しがあり、子どもたちはプールで遊ぶこともできる。
キッチンは丸みのある設計。アーチ型のレンジフードも特徴的だ。
洞窟のようにするためにアーチ型にした入口を抜けると、1.5帖の洗面所がある。書斎代わりにもしているという。
洗濯脱衣室には台が設置されており、洗濯、乾燥、畳むまでが一部屋で完結する仕組みになっている。
浴室は2帖。オーバーヘッドシャワーでジェットバスもある。
以前は横浜市の分譲マンションに住んでいた一家。妻の「あなたの夢ってなんなの」という言葉にマイホーム計画をスタートしたという。
1階の納戸は子ども部屋になることを見据え、勉強机を作れるスペースも設けている。
寝室は4.5帖。扉は色も素材も周りと同じで押したらスライドできるような“隠し扉”になっている。夫が「隠し扉が好きだったので」と設置した理由を説明していた。
気になる建築は4200万円だった。
番組では「組み合わせの技が光る開放的な家」も放送される。