ACEes深田竜生＆浮所飛貴が共演『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』ポスタービジュアル公開 窓枠＆空模様に注目
■特設サイト連動型のスペシャル施策『夏雲ポイントプレゼントキャンペーン』も実施
ACEesの深田竜生が単独初主演、浮所飛貴が共演するテレビ朝日系7月期オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（7月11日からスタート、毎週土曜 後11：00）のポスタービジュアルが解禁された。スペシャル施策「夏雲ポイントプレゼントキャンペーン」も行われる。
【写真】ピッタリ寄り添い意気込み十分な深田竜生＆浮所飛貴
主人公・武宮夏輝（深田）は高校3年生の受験生。だが恋をしたのはまさかの、“姉ちゃんのボーイフレンド”小早川蒼汰（浮所）だった。考えれば考えるほど頭から離れなくなる蒼汰への複雑な気持ちが母親と姉にバレてしまい…。果たして、家族の反応は。家族や友達も巻き込みつつ、自分自身を見つめていくことになる。青春ホームドラマ・ラブコメディーを描く。
細部までこだわりのつまったポスタービジュアルは、主演の深田と浮所、そして武宮家を演じる田辺桃子、羽田美智子、井上肇、サモエド（犬）の有楽、ご近所さんを演じる濱田マリ、田口浩正、原沙知絵が勢ぞろい。夏らしい抜けるような青空と入道雲を背景に、夏輝＆蒼汰をはじめ、武宮家の面々、さらにご近所さんが思い思いに窓から空を見上げているデザインだ。
さまざまな形の窓枠を配置し、「同じ空の下に暮らしながらも、それぞれ異なる視点や人生観を持つ家族」を象徴的に表現。個性豊かな登場人物たちがそれぞれの窓から顔をのぞかせることで、ここから始まる物語の広がりと、にぎやかで温かな空気感を感じさせる構図となっている。
また、窓の奥に広がる空模様は、登場人物ごとの心情とリンク。晴れやかな空や曇り空など、セリフのない心理描写として、登場人物たちの内面を映し出している。中でも注目は、主人公・夏輝の窓。夏輝だけが、ビニール傘がひっくり返るほどの激しい“嵐”に見舞われており、「姉ちゃんの彼氏のことを好きになっちゃったかもしれない…！」という、彼の内面で起きている強烈な葛藤とドキドキする気持ちを、タイトルと重ねながらコミカルかつ切実に表現している。これからどんな嵐が巻き起こるのか、波乱の幕開けを予感させる遊び心とドラマ性にあふれた一枚に仕上がっている。
また、特設サイト連動型の『夏雲ポイントプレゼントキャンペーン』の実施が決定。ドラマ公式Xをフォローし、対象投稿への「いいね」や「リポスト」など、さまざまなミッションをクリアすることで、特設サイト内の「夏雲ポイント」が貯まっていく参加型企画。貯まったポイントに応じて、台本ノートなどのノベルティグッズや番組オリジナルグッズが当たるチャンスも。キャンペーンはドラマ初回放送1週間前の7月4日からスタート。応募方法やポイントの獲得方法などの詳細は後日、ドラマの公式Xで告知される。
ACEesの深田竜生が単独初主演、浮所飛貴が共演するテレビ朝日系7月期オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（7月11日からスタート、毎週土曜 後11：00）のポスタービジュアルが解禁された。スペシャル施策「夏雲ポイントプレゼントキャンペーン」も行われる。
【写真】ピッタリ寄り添い意気込み十分な深田竜生＆浮所飛貴
主人公・武宮夏輝（深田）は高校3年生の受験生。だが恋をしたのはまさかの、“姉ちゃんのボーイフレンド”小早川蒼汰（浮所）だった。考えれば考えるほど頭から離れなくなる蒼汰への複雑な気持ちが母親と姉にバレてしまい…。果たして、家族の反応は。家族や友達も巻き込みつつ、自分自身を見つめていくことになる。青春ホームドラマ・ラブコメディーを描く。
さまざまな形の窓枠を配置し、「同じ空の下に暮らしながらも、それぞれ異なる視点や人生観を持つ家族」を象徴的に表現。個性豊かな登場人物たちがそれぞれの窓から顔をのぞかせることで、ここから始まる物語の広がりと、にぎやかで温かな空気感を感じさせる構図となっている。
また、窓の奥に広がる空模様は、登場人物ごとの心情とリンク。晴れやかな空や曇り空など、セリフのない心理描写として、登場人物たちの内面を映し出している。中でも注目は、主人公・夏輝の窓。夏輝だけが、ビニール傘がひっくり返るほどの激しい“嵐”に見舞われており、「姉ちゃんの彼氏のことを好きになっちゃったかもしれない…！」という、彼の内面で起きている強烈な葛藤とドキドキする気持ちを、タイトルと重ねながらコミカルかつ切実に表現している。これからどんな嵐が巻き起こるのか、波乱の幕開けを予感させる遊び心とドラマ性にあふれた一枚に仕上がっている。
また、特設サイト連動型の『夏雲ポイントプレゼントキャンペーン』の実施が決定。ドラマ公式Xをフォローし、対象投稿への「いいね」や「リポスト」など、さまざまなミッションをクリアすることで、特設サイト内の「夏雲ポイント」が貯まっていく参加型企画。貯まったポイントに応じて、台本ノートなどのノベルティグッズや番組オリジナルグッズが当たるチャンスも。キャンペーンはドラマ初回放送1週間前の7月4日からスタート。応募方法やポイントの獲得方法などの詳細は後日、ドラマの公式Xで告知される。