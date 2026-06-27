FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第3戦は26日（日本時間27日）に行われ、同組3位セネガル（FIFAランク19位）が最下位イラク（同60位）に5―0と大勝。今大会初勝利を飾り、勝ち点3（得失点差＋2）で3位を死守。決勝トーナメント進出の可能性を残し他組の結果を待つことになった。

2大会連続の決勝トーナメント進出の“吉報”を待つ韓国にとってはまたも残念な結果に。得失点差により勝ち点3で並ぶI組セネガルにも抜かれ、1次リーグ突破の可能性が一歩遠のいた。

A組の韓国は1次リーグ最終戦で、格下の南アフリカにまさかの敗戦。この結果によって、1次リーグ3位に転落し、2大会連続の決勝トーナメント進出は他会場の結果待ちとなっていたが前日に3位が確定したF組スウェーデン、E組エクアドル、D組パラグアイに抜かれ突破の可能性が低くなってしまった。

そして、この日は“3位抜け争い”で一番下の12番手だったセネガルが大勝。セネガルは勝ち点3（得失点差＋2）でA組3位の韓国（―1）、C組3位のスコットランド（―3）を上回り現時点での勝ち点3グループでは最上位となった。

今大会3位でも突破可能なのは12組のうち上位8チーム。すでにF組スウェーデン、E組エクアドル、B組ボスニア・ヘルツェゴビナの突破が確定。残る5つの椅子を巡る争いは勝ち点4のD組パラグアイが突破濃厚に。セネガルにも抜かれてしまった韓国にとっては“実質3枠”となってしまい、G、H、J、K、Lの5組の結果を待たなければならない苦しい展開となった。