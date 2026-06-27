川口葵、夫・武尊の収録見学→オファーに“神対応” 貴重な夫婦共演が実現
4月に現役引退したキックボクサーでK-1 WORLD GP三階級制覇の武尊が29日放送のカンテレ『CANNA presents 純喫茶超人 〜マスター糸井嘉男＆アスリートのぶっちゃけトーク〜』（深0：20〜0：50 ※関西ローカル TVer配信予定）に出演。貴重な夫婦共演が実現する。
【番組カット】実は親交の深い人気アスリート！肩を組んでガッツポーズ
月1回・月曜深夜にカンテレで放送する『CANNA presents 純喫茶超人』は、“超人”の異名を持つ糸井嘉男（阪神タイガース・スペシャルアンバサダー）が喫茶店のマスターに扮し、訪れるアスリート客の話を引き出すスポーツトーク番組。店員役は、現体操・日本代表の杉原愛子。
今回来店するのは、元バドミントン日本代表・潮田玲子と武尊。競技も世代も異なる2人だが、実はアスリート仲間として親交が深い。糸井とは初共演に近い2人だが、聞き上手の糸井マスターにリラックスしたのか、ぶっちゃけ話が次々と飛び出す。
「移動時にはSPが付いていた」という“オグシオ”フィーバー時の潮田の「モテモテ伝説」で盛り上がると、武尊は「命がけで戦ってきたため恋愛も難しかった」と言い、タレントの川口葵と結婚に至った経緯を明かす。
実はこの日、スタジオで武尊の収録を見守っていた妻の川口。撮影の裏事情として、武尊は「(川口の)実家が関西なので一緒に大阪に来たけど、(番組収録の間は)どこかにいたら？みたいな感じで、もともと収録に来る予定はなかった」と語る。
そんな中、番組スタッフがダメ元で出演をオファー。すると川口が快く応じる“神対応”を見せ、思いがけない形でレアな夫婦共演が実現する。「僕、とても神経質なので試合前は本当に面倒くさい」と自ら語るほど、試合前には異次元の集中をする武尊。そんな武尊家の細かすぎる“我が家のルール”に一同が驚がくする。
【番組カット】実は親交の深い人気アスリート！肩を組んでガッツポーズ
月1回・月曜深夜にカンテレで放送する『CANNA presents 純喫茶超人』は、“超人”の異名を持つ糸井嘉男（阪神タイガース・スペシャルアンバサダー）が喫茶店のマスターに扮し、訪れるアスリート客の話を引き出すスポーツトーク番組。店員役は、現体操・日本代表の杉原愛子。
「移動時にはSPが付いていた」という“オグシオ”フィーバー時の潮田の「モテモテ伝説」で盛り上がると、武尊は「命がけで戦ってきたため恋愛も難しかった」と言い、タレントの川口葵と結婚に至った経緯を明かす。
実はこの日、スタジオで武尊の収録を見守っていた妻の川口。撮影の裏事情として、武尊は「(川口の)実家が関西なので一緒に大阪に来たけど、(番組収録の間は)どこかにいたら？みたいな感じで、もともと収録に来る予定はなかった」と語る。
そんな中、番組スタッフがダメ元で出演をオファー。すると川口が快く応じる“神対応”を見せ、思いがけない形でレアな夫婦共演が実現する。「僕、とても神経質なので試合前は本当に面倒くさい」と自ら語るほど、試合前には異次元の集中をする武尊。そんな武尊家の細かすぎる“我が家のルール”に一同が驚がくする。