&TEAM・FUMAとHARUA、街頭インタビューにまごまご「ライブより緊張しています」
日本発グローバルグループ「&TEAM」（読み：エンティーム）のFUMAとHARUAが、きょう27日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！』（後7：56〜後9：54）内人気企画「日本全国 道の駅伝」に挑戦する。
【番組カット】スタジオで見守る岩崎大昇（※崎＝たつさき）＆佐々木大光
「日本全国 道の駅伝」は、道の駅で売られている商品の中から、直近1ヶ月の売上No.1を当て、「道の駅スゴロク」を使って出た目の数だけ次の道の駅へ進む企画。前回、Aぇ! group・佐野晶哉が山形の道の駅で挑戦した。2ヶ所の道の駅で合計8マス進めて無念のタイムアップとなった。
今回、佐野からタスキを引き継ぎ、新潟県の「道の駅 胎内（たいない）」にやってきたのは、第15走者のやす子。店内に入る直前、「一発目に目に入った商品が1番ってよく言ってますよね」と歴代走者たちの経験を回想。すると、まず目に入ったのは、米所ならではの“米粉パン”だった。「さっそく有力じゃないか」と期待するやす子。駅長からも「ロングセラー商品」とヒントが明かされる。
「国際ご当地グルメグランプリ」ご当地スイーツ部門賞受賞の米粉で作った“めでたい焼き”を試食したやす子は「うわ、初めて食べる食感。これかなり1位っぽい」と期待を寄せる。冷めてもおいしいと評判の米“森の田んぼ”の試食では、「お米ってこんなに香りがあるんだ！さすが新潟」と感激。「やばい、悩むなあ」と困っていると、胎内市観光大使を務めるご当地キャラ“やらにゃん”が登場。「いや（ランキングに）入っていないでしょ」と高をくくるやす子だが、地元の方々の熱烈な支持と、グッズの多さに「マジか、やらにゃん強い」と頭を抱える。
スタジオでもゲストが1位を予想。唐沢寿明、岡崎紗絵、岩崎大昇（KEY TO LIT※崎＝たつさき）がグルメ系に目を付ける中、佐々木大光（KEY TO LIT）は「絶対にやらにゃんグッズ！」と自信満々。新潟出身の横澤夏子は、にいがた観光特使の名に懸けて何を選ぶのか。
続いては、全国でも珍しい庭園を有する道の駅へ。広大な庭園内の植物は、なんとすべて売り物。さらに、植物のみならず、石、灯籠、さらにはオシャレな小屋まで販売しており、中には100万円を超える商品も。やす子は「なんか聞いてるロケと違うぞ」と大焦り。ほかにも、大人気の絶品マルゲリータや、新潟を代表する贈り物の新定番スイーツなど、気になる商品が続々登場する。
第16走者は、&TEAMのFUMAとHARUA。2人が挑戦するのは、「道の駅大賞」全国3位という大人気の道の駅。2人もやす子同様、入り口の商品をチェックすると、ラーメン激戦区の新潟ならではの“燕背脂ラーメン”を発見する。名産のお米をチェックすると、「信じられないくらい安い」と驚く。新潟県民のソウルフード“もも太郎アイス”のソフトクリームは、道の駅の限定商品なうえ、その見た目も「めっちゃカワイイ」「インスタ映え」と2人はくぎ付けに。絶品ホルモンの試食では、“アカ”と“シロ”をめぐって2人の意見が対立する。
また、ヒントを得るため、お客さんにインタビューをしようとするも、「やばい、したことない」「ライブより緊張しています」とまごまご。ほかにも、足湯につかりながらの試食や、「もう無理」「こんな緊張感なんだ」とおびえながらの結果発表など、バラエティー番組ならではのリアクションも見どころとなる。
第17走者は青山学院大学陸上競技部・原晋監督率いる青学軍団。オープニングでは、原監督が車の中から道の駅に向かって走るキャプテンと副キャプテンに「駅伝はすべて勝つ！それが青山学院の力だ！」とげきを飛ばす。
道の駅に入ると、原監督はさっそく名物の手作り笹団子に目を付け、「これは売れてる」「青山学院の色」と候補に即決する。“味覚の魔術師”の異名を持つ一流パティシエの弟子が作る絶品スイーツも目ざとく見つけ、どちらも試食。すると、現役選手たちの意外な食リポの上手さに原監督が目を見張る。飲食ブースでは、男性客の手に持っていた人気のソフトクリームを一口パクリ。選手たちも一緒に食べて親交を深める。
また、レストランでは、人気定食に迷っていると、原監督がすぐさま地元客にリサーチ。しかし、続々登場するグルメに「頭痛い」と悩む原監督。果たして箱根駅伝同様、道の駅伝でも有終の美を飾ることはできるのか。
【番組カット】スタジオで見守る岩崎大昇（※崎＝たつさき）＆佐々木大光
「日本全国 道の駅伝」は、道の駅で売られている商品の中から、直近1ヶ月の売上No.1を当て、「道の駅スゴロク」を使って出た目の数だけ次の道の駅へ進む企画。前回、Aぇ! group・佐野晶哉が山形の道の駅で挑戦した。2ヶ所の道の駅で合計8マス進めて無念のタイムアップとなった。
「国際ご当地グルメグランプリ」ご当地スイーツ部門賞受賞の米粉で作った“めでたい焼き”を試食したやす子は「うわ、初めて食べる食感。これかなり1位っぽい」と期待を寄せる。冷めてもおいしいと評判の米“森の田んぼ”の試食では、「お米ってこんなに香りがあるんだ！さすが新潟」と感激。「やばい、悩むなあ」と困っていると、胎内市観光大使を務めるご当地キャラ“やらにゃん”が登場。「いや（ランキングに）入っていないでしょ」と高をくくるやす子だが、地元の方々の熱烈な支持と、グッズの多さに「マジか、やらにゃん強い」と頭を抱える。
スタジオでもゲストが1位を予想。唐沢寿明、岡崎紗絵、岩崎大昇（KEY TO LIT※崎＝たつさき）がグルメ系に目を付ける中、佐々木大光（KEY TO LIT）は「絶対にやらにゃんグッズ！」と自信満々。新潟出身の横澤夏子は、にいがた観光特使の名に懸けて何を選ぶのか。
続いては、全国でも珍しい庭園を有する道の駅へ。広大な庭園内の植物は、なんとすべて売り物。さらに、植物のみならず、石、灯籠、さらにはオシャレな小屋まで販売しており、中には100万円を超える商品も。やす子は「なんか聞いてるロケと違うぞ」と大焦り。ほかにも、大人気の絶品マルゲリータや、新潟を代表する贈り物の新定番スイーツなど、気になる商品が続々登場する。
第16走者は、&TEAMのFUMAとHARUA。2人が挑戦するのは、「道の駅大賞」全国3位という大人気の道の駅。2人もやす子同様、入り口の商品をチェックすると、ラーメン激戦区の新潟ならではの“燕背脂ラーメン”を発見する。名産のお米をチェックすると、「信じられないくらい安い」と驚く。新潟県民のソウルフード“もも太郎アイス”のソフトクリームは、道の駅の限定商品なうえ、その見た目も「めっちゃカワイイ」「インスタ映え」と2人はくぎ付けに。絶品ホルモンの試食では、“アカ”と“シロ”をめぐって2人の意見が対立する。
また、ヒントを得るため、お客さんにインタビューをしようとするも、「やばい、したことない」「ライブより緊張しています」とまごまご。ほかにも、足湯につかりながらの試食や、「もう無理」「こんな緊張感なんだ」とおびえながらの結果発表など、バラエティー番組ならではのリアクションも見どころとなる。
第17走者は青山学院大学陸上競技部・原晋監督率いる青学軍団。オープニングでは、原監督が車の中から道の駅に向かって走るキャプテンと副キャプテンに「駅伝はすべて勝つ！それが青山学院の力だ！」とげきを飛ばす。
道の駅に入ると、原監督はさっそく名物の手作り笹団子に目を付け、「これは売れてる」「青山学院の色」と候補に即決する。“味覚の魔術師”の異名を持つ一流パティシエの弟子が作る絶品スイーツも目ざとく見つけ、どちらも試食。すると、現役選手たちの意外な食リポの上手さに原監督が目を見張る。飲食ブースでは、男性客の手に持っていた人気のソフトクリームを一口パクリ。選手たちも一緒に食べて親交を深める。
また、レストランでは、人気定食に迷っていると、原監督がすぐさま地元客にリサーチ。しかし、続々登場するグルメに「頭痛い」と悩む原監督。果たして箱根駅伝同様、道の駅伝でも有終の美を飾ることはできるのか。