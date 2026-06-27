『千鳥のクセスゴ！』ネタ見届ける豪華ゲスト解禁 のん、コラボしてみたいお笑いコンビ明かす「エモい世界観に私も入ってみたい」【コメントあり】
フジテレビで7月4日、土曜プレミアム『千鳥のクセスゴ！』（午後9時）が放送される。このたびは、MC・千鳥の二人とともにスタジオでクセスゴ芸人らのパフォーマンスを見届ける豪華ゲスト５人を解禁された。
【写真】注目のクセスゴ芸人が大集結…出演者の顔ぶれ
まずは、7月22日スタートのフジテレビの新水10ドラマ『Tokyo middle 30』（毎週水曜 後10：00）から、のんと深川麻衣、そして、SNS総フォロワー数150万人を超えるインフルエンサーとして人気沸騰中の長浜広奈が『クセスゴ！』初登場。さらに、番組にゆかりの深いゲストとして、過去にクセスゴ芸人とのコラボ経験があるJO1・佐藤景瑚、また自ら“クセスゴ芸人”としてネタを披露したこともあるニューヨーク・屋敷裕政が登場する。
実はお笑いが大好きというのんや、レギュラー時代の『クセスゴ！』の大ファンだったという深川に、最も刺さる“クセがスゴいネタ”とは。また、ゲストの面々の驚きの幼少期のエピソードや、意外な特技なども公開される。
今回、収録を終えたばかりの5人からコメントが到着。『千鳥のクセスゴ！』という番組の魅力や、印象に残った“クセがスゴいネタ”について語ってもらった。
■コメント
のん、深川麻衣
◆『クセスゴ！』初出演でしたが、収録を終えた今の心境は？
のん「昔から拝見していた番組だったので、最初はそのスタジオに自分がいるのが不思議な感じだったんですけど、千鳥のお二人がとても優しくて、お家でテレビを見ているみたいにリラックスして収録に臨めました。たくさん笑いました（笑）」
深川麻衣「大好きな番組だったので、今回スタジオで新作のネタを見ることができて、とてもうれしかったです。シリーズものの続編があったり、初登場当時は子どもだった大村晴空くんや（林田）茶愛美ちゃんたちの成長ぶりを振り返ることができたりして、なんだか感慨深いものがありました」
◆一番印象に残っているネタは？
のん「本当にみなさん面白かったんですけど、私はEIKO（狩野英孝）さんの歌を聴いて、人生で何回目だろうっていうくらい笑いました…というか、笑いながら号泣しました（笑）」
深川「みなさん本当に面白くて、絞るのが難しいんですけど、個人的に楽しみにしていた友近さんと秋山（竜次／ロバート）さんの新しいネタを見ることができたのは幸せでした！」
◆お二人がコラボしてみたい芸人さんはいますか？
のん「私は、かが屋さんですね！特に今回披露されていたネタは、とてもリアルで“青春！”という感じだったので、あのエモい世界観に私も入ってみたいと思いました」
深川「剛力（彩芽）さんとしずるさんが披露されていたネタの、あの独特な映画のような世界観がすごく好きなので、うらやましかったです（笑）。私もぜひ共演させていただきたいです」
◆放送を楽しみにしている視聴者の皆様へメッセージをお願いします。
のん「とても楽しい時間になると思いますので、みなさん一緒に笑いましょう！」
深川「『クセスゴ！』ファンのみなさんにとっては、待望の復活スペシャルだと思うので、一緒に楽しみましょう！私も全部のネタをもう一回見たいので、家でオンエアを見ます！（笑）」
佐藤景瑚（JO1）、長浜広奈、屋敷裕政（ニューヨーク）
◆長浜さんは『クセスゴ！』初出演でしたが、収録を終えた今の心境は？
長浜広奈「スタジオの装飾がすごく豪華でキラキラしていて、ワクワクしましたし、いろいろな芸人さんのネタを見ることができて、とっても楽しかったです。特にラランドさんのネタと、しずるさんの音楽に合わせたネタが好きでした」
◆佐藤さんは、久しぶりの『クセスゴ！』出演でしたが、いかがでしたか？
佐藤景瑚「もちろんうれしかったんですけど、やっぱりクセがスゴかったですね（笑）。特に、ずっと見ていたレインボーさんのネタの“続編”が見ることができてうれしかったし、感動してしまいました」
◆屋敷さんはレギュラー放送の最終回にもゲストとして出演されましたが、約１年半ぶりの『クセスゴ！』復活は、いかがですか？
屋敷裕政「前回出させていただいたのが半年前くらいの感覚なので、１年半もたったと聞いてびっくりしましたね。今回改めて思ったのは、やっぱり『クセスゴ！』は、他のネタ番組や劇場では出せないネタを披露できる唯一の受け皿の番組なんだなと。本当にここでしか見られないネタばっかりで、めちゃめちゃ面白かったです」
◆長浜さん、佐藤さん、それぞれコラボしてみたい芸人さんは？
長浜「学校で流行っているので、コロコロチキチキペッパーズさんですね！あとは、しずるさんのネタが、音楽がビビッときて面白かったので、ぜひコラボさせていただきたいです」
屋敷「確かに、あのネタに長浜さんが入ったら、一気に今風になって面白いかもね」
佐藤「僕は以前、何度か『クセスゴ！』でコラボさせていただいたことがあるんですが、今回で言うとCOWCOWさんのネタが気になっていて（笑）。収録が終わった今も、すごく印象に残っているので、ぜひ僕もやってみたいなと。あと、土佐兄弟さんの“高校生あるある”もやってみたいです！」
◆放送を楽しみにしている視聴者の皆様へメッセージをお願いします。
佐藤「本当に面白いネタがたくさん登場しますので、家でテレビに向かってツッコミながら（笑）、楽しんで見ていただけたらなと思います」
屋敷「SNSなんかで自分が見たいと思うものだけを見られるこの時代だからこそ、おもんないネタもある『クセスゴ！』を見てほしいなと思うんですよね。めちゃめちゃおもろいものから、全然おもんないものまで（笑）、本当にいろんな“クセがスゴいネタ”が出てくるので、番組丸ごと、楽しんでもらいたいなと思います」
長浜「普段ツッコまない私もツッコめるくらいのクセがスゴいネタ”がたくさん見られますし、大悟さんとノブさん、ゲストのみなさんのコメントもだいぶクセがスゴいので、そこにも注目してほしいです！」
屋敷「いや、長浜さんが一番クセがスゴいこと言うてたで？」
佐藤「放送で使われるかどうかはわかりませんけど…（笑）」
長浜「『クセスゴ！』さんならきっと使ってくれると思うので、みなさんも楽しみにしていてください！」
【写真】注目のクセスゴ芸人が大集結…出演者の顔ぶれ
まずは、7月22日スタートのフジテレビの新水10ドラマ『Tokyo middle 30』（毎週水曜 後10：00）から、のんと深川麻衣、そして、SNS総フォロワー数150万人を超えるインフルエンサーとして人気沸騰中の長浜広奈が『クセスゴ！』初登場。さらに、番組にゆかりの深いゲストとして、過去にクセスゴ芸人とのコラボ経験があるJO1・佐藤景瑚、また自ら“クセスゴ芸人”としてネタを披露したこともあるニューヨーク・屋敷裕政が登場する。
今回、収録を終えたばかりの5人からコメントが到着。『千鳥のクセスゴ！』という番組の魅力や、印象に残った“クセがスゴいネタ”について語ってもらった。
■コメント
のん、深川麻衣
◆『クセスゴ！』初出演でしたが、収録を終えた今の心境は？
のん「昔から拝見していた番組だったので、最初はそのスタジオに自分がいるのが不思議な感じだったんですけど、千鳥のお二人がとても優しくて、お家でテレビを見ているみたいにリラックスして収録に臨めました。たくさん笑いました（笑）」
深川麻衣「大好きな番組だったので、今回スタジオで新作のネタを見ることができて、とてもうれしかったです。シリーズものの続編があったり、初登場当時は子どもだった大村晴空くんや（林田）茶愛美ちゃんたちの成長ぶりを振り返ることができたりして、なんだか感慨深いものがありました」
◆一番印象に残っているネタは？
のん「本当にみなさん面白かったんですけど、私はEIKO（狩野英孝）さんの歌を聴いて、人生で何回目だろうっていうくらい笑いました…というか、笑いながら号泣しました（笑）」
深川「みなさん本当に面白くて、絞るのが難しいんですけど、個人的に楽しみにしていた友近さんと秋山（竜次／ロバート）さんの新しいネタを見ることができたのは幸せでした！」
◆お二人がコラボしてみたい芸人さんはいますか？
のん「私は、かが屋さんですね！特に今回披露されていたネタは、とてもリアルで“青春！”という感じだったので、あのエモい世界観に私も入ってみたいと思いました」
深川「剛力（彩芽）さんとしずるさんが披露されていたネタの、あの独特な映画のような世界観がすごく好きなので、うらやましかったです（笑）。私もぜひ共演させていただきたいです」
◆放送を楽しみにしている視聴者の皆様へメッセージをお願いします。
のん「とても楽しい時間になると思いますので、みなさん一緒に笑いましょう！」
深川「『クセスゴ！』ファンのみなさんにとっては、待望の復活スペシャルだと思うので、一緒に楽しみましょう！私も全部のネタをもう一回見たいので、家でオンエアを見ます！（笑）」
佐藤景瑚（JO1）、長浜広奈、屋敷裕政（ニューヨーク）
◆長浜さんは『クセスゴ！』初出演でしたが、収録を終えた今の心境は？
長浜広奈「スタジオの装飾がすごく豪華でキラキラしていて、ワクワクしましたし、いろいろな芸人さんのネタを見ることができて、とっても楽しかったです。特にラランドさんのネタと、しずるさんの音楽に合わせたネタが好きでした」
◆佐藤さんは、久しぶりの『クセスゴ！』出演でしたが、いかがでしたか？
佐藤景瑚「もちろんうれしかったんですけど、やっぱりクセがスゴかったですね（笑）。特に、ずっと見ていたレインボーさんのネタの“続編”が見ることができてうれしかったし、感動してしまいました」
◆屋敷さんはレギュラー放送の最終回にもゲストとして出演されましたが、約１年半ぶりの『クセスゴ！』復活は、いかがですか？
屋敷裕政「前回出させていただいたのが半年前くらいの感覚なので、１年半もたったと聞いてびっくりしましたね。今回改めて思ったのは、やっぱり『クセスゴ！』は、他のネタ番組や劇場では出せないネタを披露できる唯一の受け皿の番組なんだなと。本当にここでしか見られないネタばっかりで、めちゃめちゃ面白かったです」
◆長浜さん、佐藤さん、それぞれコラボしてみたい芸人さんは？
長浜「学校で流行っているので、コロコロチキチキペッパーズさんですね！あとは、しずるさんのネタが、音楽がビビッときて面白かったので、ぜひコラボさせていただきたいです」
屋敷「確かに、あのネタに長浜さんが入ったら、一気に今風になって面白いかもね」
佐藤「僕は以前、何度か『クセスゴ！』でコラボさせていただいたことがあるんですが、今回で言うとCOWCOWさんのネタが気になっていて（笑）。収録が終わった今も、すごく印象に残っているので、ぜひ僕もやってみたいなと。あと、土佐兄弟さんの“高校生あるある”もやってみたいです！」
◆放送を楽しみにしている視聴者の皆様へメッセージをお願いします。
佐藤「本当に面白いネタがたくさん登場しますので、家でテレビに向かってツッコミながら（笑）、楽しんで見ていただけたらなと思います」
屋敷「SNSなんかで自分が見たいと思うものだけを見られるこの時代だからこそ、おもんないネタもある『クセスゴ！』を見てほしいなと思うんですよね。めちゃめちゃおもろいものから、全然おもんないものまで（笑）、本当にいろんな“クセがスゴいネタ”が出てくるので、番組丸ごと、楽しんでもらいたいなと思います」
長浜「普段ツッコまない私もツッコめるくらいのクセがスゴいネタ”がたくさん見られますし、大悟さんとノブさん、ゲストのみなさんのコメントもだいぶクセがスゴいので、そこにも注目してほしいです！」
屋敷「いや、長浜さんが一番クセがスゴいこと言うてたで？」
佐藤「放送で使われるかどうかはわかりませんけど…（笑）」
長浜「『クセスゴ！』さんならきっと使ってくれると思うので、みなさんも楽しみにしていてください！」