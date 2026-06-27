MATCH 62 グループI第3戦



2026年6月27日 4:00キックオフ（会場：トロントスタジアム）



ともにグループステージ2連敗、3位での決勝トーナメント進出のためには勝利が必要という状況で最終戦を迎えたセネガルとイラク。両者の対戦は、開始早々からセネガルが主導権を握る。



4分、セネガルは右サイドからのコーナーキックを獲得。ここでゴール前にボールが蹴り込まれ、アブドゥライェ・セックが強烈なヘディングシュート。これがアビブ・ディアラの足に当たってコースが変わってゴールに吸い込まれ、セネガルが早くも先制する。





その後も攻撃の手を緩めないセネガルは、10分にサディオ・マネがイラクのペナルティエリア内手前で相手守備陣の背後に抜け出そうとしたところ、イラクのレビン・スラカに引っ張られて倒される。VARの結果、これがファウルによる決定機阻止と見なされ、スラカにレッドカードの判定。イラクは一人少ない状況での戦いを余儀なくされる。数的優位な状況になったことでセネガルがイラクを押し込む展開が続き、33分にはイスマイル・ヤコブスがペナルティエリア手前付近からミドルシュート。しかし、これは惜しくもゴール右隅に外れてしまい、セネガルは追加点を奪うことができず1-0でハーフタイムに入る。後半に入ってもセネガル優勢は変わらず、その展開の中で追加点が生まれる。56分、イラクのペナルティエリア手前やや左寄りの地点で相手からボールを奪ったラミン・カマラがそのままドリブルで前進し、ゴール前にグラウンダーの折り返し。これをゴール前に詰めていたイスマイラ・サールが押し込んでリードを2点に広げる。さらに直後の59分、今度はイラクのペナルティエリア手前やや右寄りの地点でボールを受けた途中出場のパプ・ゲイェが左足を振りぬいてミドルシュートを放つと、カーブのかかったシュートはファーサイドのサイドネットに吸い込まれ、セネガルに3点目が入る。3失点目を喫して緊張の糸が切れてしまったイラクに対して、セネガルは72分にパプ・ゲイェ、82分にイリマン・エンディアイェがそれぞれ強烈なミドルシュートを叩き込み、リードを5点に広げる。結局試合は5-0でタイムアップを迎え、セネガルが大量得点で今大会初勝利を飾った一方、イラクは3戦全敗でグループステージ敗退となった。［スコア］セネガル 5-0 イラク［得点者］セネガルアビブ・ディアラ(4)イスマイラ・サール(56)パプ・ゲイェ(59, 72)イリマン・エンディアイェ(82)イラク［ポゼッション］セネガル 55%イラク 39%中立 6%［シュート数］セネガル：28本イラク：6本［枠内シュート］セネガル：12本イラク：1本セネガル［レッドカード］セネガルイラクレビン・スラカ(13)フォーメーション：［4-3-3］監督：パペ・ティアウGKモリー・ディアウ(ル・アーヴル)DFクレパン・ディアタ(モナコ)アブドゥライェ・セック(マッカビ・ハイファ)ムサ・ニアカテ(リヨン)イスマイル・ヤコブス(ガラタサライ)MFラミン・カマラ(モナコ)イドリッサ・ゲイェ(エヴァートン)アビブ・ディアラ(サンダーランド)FWイブラヒム・エムバイェ(パリ・サンジェルマン)サディオ・マネ(アル・ナスル)イスマイラ・サール(クリスタル・パレス)交代出場57分 アビブ・ディアラ→パプ・ゲイェ(ビジャレアル)57分 イブラヒム・エムバイェ→イリマン・エンディアイェ(エヴァートン)57分 ラミン・カマラ→ニコラス・ジャクソン(バイエルン・ミュンヘン)58分 アブドゥライェ・セック→パテ・シス(ラージョ・バジェカーノ)81分 イスマイラ・サール→アサネ・ディアオ(コモ)イラクフォーメーション：［4-4-2］監督：グラハム・ジェームズ・アーノルドGKアフメド・バシル（アル・ショルタ）DFフランス・プトロス（ペルシブ）レビン・スラカ（ポート）アカム・ハシム（アル・ザウラー）メルカス・ドスキ（ヴィクトリア・プルゼニ）MFジダン・イクバル（ユトレヒト）アミル・アル・アンマリ（クラオビア）アフメド・カセム（ナッシュビル）イブラヒム・バイェシュ(アル・ダフラ)FWアリ・アル・ハマディ（ルートン・タウン）アリ・ユシフ(アル・タラバ)交代出場16分 アフメド・カセム→マナフ・ユニス(アル・ショルタ)46分 アフメド・バシル→ジャラル・ハッサン(アル・ザウラー)58分 アリ・ジャシム→アフメド・マクナジ(アル・カルマ)58分 アリ・アル・ハマディ→アリ・ユシフ(アル・タラバ)67分 ジダン・イクバル→ケビン・ヤコブ(オーフス)