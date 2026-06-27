MATCH 61 グループI第3戦



2026年6月27日 4:00キックオフ（会場：ボストン・スタジアム)



ノルウェー 1-4 フランス



日本時間の27日、グループステージ屈指の好カードであるノルウェー対フランスの一戦が行われた。この両者はお互い2連勝で第3戦を迎えており、すでに決勝トーナメント進出が決定。どちらが1位で通過するのか、という試合になったなか、ノルウェーは大幅なターンオーバーを実施し、セネガル戦よりスタメン10人を変更、ハーランドやウーデゴーなどを休ませる。一方のフランスはムバッペやオリーセなどいつものメンバーがスタメンに名を連ねた。





序盤からフランスが攻勢に出るなか、6分に試合を動かす。サイドチェンジを受けた右サイドのデンベレが個人技を見せ右足一閃。強烈なシュートがネットを揺らし、フランスが幸先よく先制に成功する。一方のノルウェーは13分エスティゴーのクロスをPA内で受けたラーセンが絶妙なトラップからボレーシュートを放つもこれは惜しくも枠外に。ハーランドに代わって最前線に入る長身FWが得点の匂いを感じさせた。16分フランスにチャンス。ドゥエのスルーパスにムベッパが抜け出し、カットインから右足を振り抜くが、これはセルビクがナイスセーブ。前線に強力なタレントがいるフランスが個の力を見せる。すると、19分またしてもデンベレ。カウンターからバイタル付近でボールを受けると、カットインから左足。今度はファーへ巻くシュートでネットを揺らした。しかし、すぐさまノルウェーが反撃に出る。失点直後の21分、アースゴーが左サイドPA内に侵入すると、華麗なステップでチュアメニを剥がすと、右足振り抜きゴール。1点差に詰め寄る。32分フランスがまたしても突き放す。PA内でパスを受けたデンベレが一瞬の隙を逃さずゴール。前半のうちにハットトリックを達成する圧巻の決定力を見せつける。後半開始早々の50分ノルウェーがPKを獲得する。右サイドのボブがPA内に侵入すると、フェイントで交わそうとしたところ、テオが倒してしまう。キッカーはラーセンが務めるもこれはGKメニャンに止められ、ノルウェーとしてはもったいない場面に。54分にはCKから空中戦に強いエスティゴーがゴールを狙うもヘディングは合わず。2点のリードがあるフランスは前半ほど決定機を作れてはいないものの、落ち着いて時間を進める。71分ノルウェーに決定機。ショートカウンターからボブにチャンスが訪れるも、またしてもGKメニャンがビッグセーブ。2点を追うノルウェーが前への圧力を高める。変わらず攻め続けるノルウェーと試合をクローズしにかかるフランス。フランスは主力選手を下げ、決勝トーナメントを見据えた戦いにシフトする。すると、90+3分、左サイドのバルコラのクロスにドゥエが頭で合わせ、ゴール。フランスが試合終了間際にこの試合4点目を決めた。グループIの首位通過を決めるこの試合、大幅なターンオーバーを実施したノルウェーはフランスに喰らいつくことはできず。4-1でフランスが勝利を果たした。［スコア］ノルウェー 1-4 フランス［得点者］ノルウェーセロニアス・アースゴー（21）フランスウスマン・デンベレ（7,20,32）デジレ・ドゥエ（90+4）［ポゼッション］ノルウェー 45%フランス 47%中立 8%［シュート数］ノルウェー：10本フランス：18本［枠内シュート］ノルウェー：4本フランス：9本［イエローカード］ノルウェーパトリック・ベルグフランスオーレリアン・チュアメニ［レッドカード］ノルウェーフランスノルウェーフォーメーション：［4-3-3］監督：ストーレ・ソルバッケンGKエギル・セルビク（ワトフォード）DFフレデリク・アウルスネス（ベンフィカ）ヘンリク・ファルヘナー（ヴァイキング）レオ・エスティゴー（ジェノア）フレドリク・アンドレ・ビェルカン（ボデ/グリムト）MFクリスティアン・トルストベット（サッスオーロ）パトリック・ベルグ（ボデ/グリムト）セロニアス・アースゴー（レンジャーズ）FWオスカー・ボブ（フラム）ヨルゲン・ストランド・ラーセン（クリスタル・パレス）アンドレアス・シェルデルップ（ベンフィカ）交代出場46分 クリスティアン・トルストベット→モアテン・トルスビー（クレモネーゼ）46分 フレドリク・アンドレ・ビェルカン→マルクス・ペデルセン（トリノ）65分 ヘンリク・ファルヘナー→ソンドレ・ランガス（ダービー・カウンティ）83分 アンドレアス・シェルデルップ→アントニオ・ヌサ（RBライプツィヒ）83分 オスカー・ボブ→イェンス・ペッター・ハウゲ（ボデ/グリムト）フランスフォーメーション：［4-2-3-1］監督：ディディエ・デシャンGKマイク・メニャン（ACミラン）DFダヨ・ウパメカノ（バイエルン・ミュンヘン）マクサンス・ラクロワ（クリスタル・パレス）テオ・エルナンデス（アル・ヒラル）ジュール・クンデ（バルセロナ）MFクアディオ・コネ（ローマ）オーレリアン・チュアメニ（レアル・マドリード）ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）マイケル・オリーセ（バイエルン・ミュンヘン）FWキリアン・ムバッペ（レアル・マドリード）交代出場64分 ウスマン・デンベレ→ブラッドリー・バルコラ（パリ・サンジェルマン）64分 マイケル・オリーセ→ラヤン・チェルキ（マンチェスター・シティ）75分 ダヨ・ウパメカノ→イブラヒマ・コナテ（リヴァプール）85分 ジュール・クンデ→マロ・グスト（チェルシー）85分 キリアン・ムバッペ→ジャン・フィリップ・マテタ（クリスタル・パレス）