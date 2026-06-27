＜FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会：日本1−1スウェーデン＞◇1次リーグF組◇25日（日本時間26日）◇ダラス・ダラススタジアム

お笑いコンビのカカロニが26日、サッカーワールドカップ（W杯）の日本−スウェーデン戦を米ダラススタジアムで現地観戦した。1−1の引き分けで日本はF組2位通過となり、決勝トーナメント初戦でブラジルとの対戦が決まった。

前日は仕事で現地滞在中のM−1王者ウエストランド井口浩之（43）とダラス観光を楽しんだという栗谷（36）は「ワールドカップでブラジルに勝てる日が来た」と闘志を燃やした。

一方前日は体調不良で静養したというすがや（35）も復活し、日本代表に声援を送り続けた。4大会連続のW杯現地観戦。18年のロシア大会では日本−セネガル戦で、セネガル代表の観客席に飛んだシュートをヘディングでクリアして全世界から注目を浴びたことも。「初海外に降り立ったブラジルW杯から12年。あの王国を決勝トーナメントで倒すチャンスがくるなんて、楽しみすぎます」と話している。

イチモツのデカさが自慢のすがやは、14年のブラジルW杯で、同じドミトリーに泊まった各国から集まったファンたちと大きさを競う“W杯”を開催。決勝でコートジボワール人に勝って、日本代表よりも先に“W杯優勝”の快挙を成し遂げたこともあった。ただ、今大会での“W杯”開催について関係者は「メキシコとアメリカの移動もあって、同じ場所ずっと泊まっているわけではないので難しいと思います」と話した。