俳優村上虹郎（29）が傷害の疑いで、警視庁原宿署から書類送検されたことが26日、分かった。関係者によると、24年、東京都渋谷区の自宅で、当時交際していた女性の顔を殴るなどして重傷を負わせた。本人も「けがをさせたことは間違いない」といった趣旨の供述をしており、容疑を認めているという。

送検容疑は24年3〜5月、自宅で4回に及び、女性の髪の毛をつかんで頭を窓に打ち付けたり、顔面を殴ったりしたというもので、全治1カ月以上の重傷を負わせた疑い。

女性が今年に入って、同署へ被害を相談していた。

村上は、テレビ東京系のオムニバス形式連続ドラマ「ストレンジ−伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話−」（金曜深夜0時12分）の、7月3日放送の第1話の主演が発表されていたが、今回の事案を受け同局広報部は取材に「7月3日に予定していた第1話の放送と配信を見送ることにしました」と答えた。

村上は23年3月から心身の不調のため休養し、昨年から徐々に俳優業を再開した。休養中、何度かイベントに出演することはあったが、東京を離れて、心身の回復に努めたこともあったという。

所属事務所は同日、コメントを発表。「かつて交際していた女性との間にトラブルがあったようです。現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです」と説明。「今後の活動については、これから協議をしてまいります。本人も反省しております。このたびは大変申し訳ございません」と謝罪した。

父は俳優村上淳、母は歌手UAで、14年に俳優デビュー。NHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」などに出演し、演技力と独特の存在感で多くの作品に出演する実力派俳優として評価されている。