I組首位決定戦はフランスに軍配！ デンベレのハットトリック含む4発でノルウェー粉砕、3連勝で決勝Tへ
グループIでは、既に決勝トーナメント進出を決めたチーム同士の、注目の首位決定戦が開催。ここまで2連勝と好スタートを切っているノルウェー代表とフランス代表が相まみえた。
試合は序盤の7分に動く。ピッチ中央でルーズボールを拾ったキリアン・エンバペが右サイドのスペースへスルーパスを送ると、反応したウスマン・デンベレは、カットインを匂わせてからの縦突破を選択し、右足で強烈なシュートを突き刺す。フランス代表が先制した。
32分、ペナルティエリア右のスペースでオーレリアン・チュアメニからのパスを呼び込んだデンベレが、タイミングを見て左足のシュートをファーサイドに沈める。デンベレはキックオフから32分間でハットトリックを達成。フランス代表が2点をリードして前半を終えた。
後半に入ると立ち上がりの48分、ノルウェー代表はオスカー・ボブの仕掛けからPKを獲得したものの、ヨルゲン・ストランド・ラーセンのゴール右下を狙ったキックはGKマイク・メニャンに阻まれる。ノルウェー代表は点差を縮めるチャンスを逃すと、以降の時間帯はフランス代表が2点のリードを維持したまま時計の針を進めたが、後半アディショナルタイムには若きウインガーが躍動する
左サイドを縦に破ったブラッドリー・バルコラが、切り返しで相手を止め、右足でクロスボールを送ると、ボックス内のデジレ・ドゥエが強烈なヘディングシュートでゴールネットを揺らす。試合はこのままタイムアップを迎えた。
この結果、フランス代表は4−1と快勝し、グループIの戦いを3連勝で終えた。決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）では、グループC、D、F、G、Hのいずれかの3位チームと対戦する。
一方で、7大会ぶりにワールドカップを戦うノルウェー代表は、既にグループステージ突破を決めていたこともあって、この試合ではアーリング・ハーランドやマルティン・ウーデゴーアらの主力を温存。決勝トーナメントの戦いに向けて万全の状態を整えたとも言える。ラウンド32では、コートジボワール代表との対戦が決まっている。
【スコア】
ノルウェー代表 1−4 フランス代表
【得点者】
0−1 7分 ウスマン・デンベレ（フランス代表）
0−2 20分 ウスマン・デンベレ（フランス代表）
1−2 21分 セロ・アースガード（ノルウェー代表）
1−3 32分 ウスマン・デンベレ（フランス代表）
1−4 90＋4分 デジレ・ドゥエ（フランス代表）
【ゴール動画】デンベレ、32分間で衝撃のハットトリック
鋭い一撃🔥— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 26, 2026
デンベレが右足で突き刺す
開始7分で先制🇫🇷
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🆚ノルウェー×フランス
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今度は左足😳— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 26, 2026
フランス追加点🇫🇷
デンベレが決める
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1点を返す🇳🇴— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 26, 2026
キックオフからすぐさま得点
アースゴールが右足を振り抜く💨
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前半からハットトリック⚽️⚽️⚽️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 26, 2026
デンベレが大活躍🇫🇷
フランスを引っ張る
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4発快勝🇫🇷— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 26, 2026
終了間際にドゥエが得点⚽️
フランス首位通過
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