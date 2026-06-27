台風7号と8号のダブル台風のうち台風8号が東海地方に最も接近する中、三重県・尾鷲市の状況は？

【写真を見る】【台風情報】ダブル台風 台風8号が東海地方に最接近 三重・尾鷲市では降り始めからの雨量が270ミリ超 今後交通にも影響の可能性が 雨シミュレーション

（松本道弥アナウンサー）

｢午前5時ごろから降り始めた雨はだんだんと強まっています。風は吹いていません。上空は分厚い雲がかかっています。ただ、雲の動きがはやく、視界も不安定です｣



梅雨前線の影響で、東海地方は台風が接近する前から大雨になり、降り始めからの雨量は、尾鷲市で270ミリを超えました。

今後交通にも影響の可能性あり

また東海道新幹線は今後、列車の遅れや運転見合わせ、行き先の変更などの可能性があるほか、東名高速や新東名高速も通行止めの区間が相次ぐ可能性があるということです。



三重県南部ではきょう昼過ぎまで非常に激しい雨が降る予想となっていて、気象台は土砂災害などに注意・警戒を呼びかけています。