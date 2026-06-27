【衝撃結末】ある日、突然届いた【アンチコメント】。思いもよらぬところから、“まさかの犯人”が判明して...！？

読者から寄せられた衝撃エピソードをご紹介。趣味の写真をSNSに投稿し、多くのフォロワーとの交流を楽しんでいた主人公。しかし、ある日を境に、心ないアンチコメントが届くようになります。最初は悪質ないたずらだと思っていたものの、調べるうちに思いもよらない人物の存在が浮かび上がってきました。

私は、趣味で撮影した写真をSNSに投稿するのが日課でした。

投稿に対してフォロワーの方から温かいコメントをもらえることがうれしく、同じ趣味をもつ人たちとの交流を楽しんでいたのです。

最近は投稿を見てくれる人も増え、フォロワー数も順調に伸びていました。

そんな充実した日々を送っていたある日、見知らぬアカウントから突然コメントが届きました。

「どんだけ自分に自信あるの（笑）」

最初はただの嫌がらせだろうと思い、気にしないようにしていました。

しかし、その後も投稿するたびに同じアカウントから悪意のあるコメントが書き込まれるようになったのです。