【衝撃結末】ある日、突然届いた【アンチコメント】。思いもよらぬところから、“まさかの犯人”が判明して...！？
読者から寄せられた衝撃エピソードをご紹介。趣味の写真をSNSに投稿し、多くのフォロワーとの交流を楽しんでいた主人公。しかし、ある日を境に、心ないアンチコメントが届くようになります。最初は悪質ないたずらだと思っていたものの、調べるうちに思いもよらない人物の存在が浮かび上がってきました。
フォロワーが増え、SNSを楽しんでいた毎日
私は、趣味で撮影した写真をSNSに投稿するのが日課でした。
投稿に対してフォロワーの方から温かいコメントをもらえることがうれしく、同じ趣味をもつ人たちとの交流を楽しんでいたのです。
最近は投稿を見てくれる人も増え、フォロワー数も順調に伸びていました。
そんな充実した日々を送っていたある日、見知らぬアカウントから突然コメントが届きました。
「どんだけ自分に自信あるの（笑）」
最初はただの嫌がらせだろうと思い、気にしないようにしていました。
しかし、その後も投稿するたびに同じアカウントから悪意のあるコメントが書き込まれるようになったのです。
アンチコメントの犯人に心当たりが…
アンチコメントは日を追うごとにエスカレートしていきました。なかには、私の個人的な事情や身近な人しか知らないような内容まで含まれていたのです。
そのため私は、「知りあいが書いているのではないか」と疑うようになりました。
そんなある日、アンチアカウントの投稿を見ていると、私を遠回しに見下すような内容が目に入りました。
さらに、その文章の言い回しや独特な表現に見覚えがあったのです。
それは、普段から仲良くしている友人の話し方によく似ていました。
まさか彼女がそんなことをするはずがないと思う一方で、疑いは日に日に大きくなっていきました。
信じたい気持ちと疑いたくない気持ちの間で揺れながらも、私は不安と悲しみを抱えるようになったのです。
果たして、アンチコメントの主は、本当に主人公の友人なのでしょうか...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部