「７位に転落して崖っぷち」韓国メディアが消沈。セネガル圧勝の“最悪のシナリオ”が現実に。「勝ち残る確率は極めて低くなった」【Ｗ杯】
圧巻のゴールラッシュだ。現地６月26日に行なわれた北中米Ｗ杯のグループＩ最終節で、セネガルはイラクと対戦し、５−０の完勝。今大会初勝利を挙げ、勝点３を確保し、得失点は＋２で決勝トーナメント進出に望みをつないだ。
この結果に韓国メディアが即座に反応。『ニュース１』は「ホン・ミョンボ監督の韓国、各組３位のうち７位に転落して崖っぷち...セネガルはイラクに５−０で大勝」と見出しを打ち、自国チームの現状を伝えた。
「この試合で韓国が最も期待した結果は、引き分けだった。どちらかが勝利する場合でも、失点の多かったイラクが勝つ方が良かった。最悪のシナリオはセネガルが大勝を収めることだったが、その結果が出てしまった」
勝点３で、得失点-１の韓国にとっては、厳しいシチュエーションだ。「セネガルの圧勝で終わったことで、韓国は決勝トーナメントに進出できる各組３位の８チームのうち、７位まで順位を落とした」からだ。
可能性がゼロになったわけではない。ただ、同メディアは「まだＧ組、Ｈ組、Ｊ組、Ｋ組、Ｌ組の５つのグループが残っている。韓国が勝ち残る確率は極めて低くなった」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この結果に韓国メディアが即座に反応。『ニュース１』は「ホン・ミョンボ監督の韓国、各組３位のうち７位に転落して崖っぷち...セネガルはイラクに５−０で大勝」と見出しを打ち、自国チームの現状を伝えた。
勝点３で、得失点-１の韓国にとっては、厳しいシチュエーションだ。「セネガルの圧勝で終わったことで、韓国は決勝トーナメントに進出できる各組３位の８チームのうち、７位まで順位を落とした」からだ。
可能性がゼロになったわけではない。ただ、同メディアは「まだＧ組、Ｈ組、Ｊ組、Ｋ組、Ｌ組の５つのグループが残っている。韓国が勝ち残る確率は極めて低くなった」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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