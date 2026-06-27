◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２６日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で名を連ねた。この日から今季最長タイの１３連戦がスタート。メジャー通算３００本塁打まで残り３本と迫る中、同地区の宿敵相手に３試合ぶりとなる１８号の期待がかかる。先発の佐々木朗希投手（２４）は“因縁”のパドレス戦初登板で自身５試合ぶりの４勝目を狙う。

大谷はリアル二刀流で初球先頭打者アーチの衝撃を残した５月２０日（同２１日）以来、１か月ぶりのパドレス戦。相手先発は２４年にドジャースがワールドシリーズを制覇した際にマウンドに立っていたビューラーだ。大谷にとっては通算４打数２安打の打率５割、１四球と相性が良く、再び敵地を黙らせる衝撃弾が飛び出してもおかしくない。

試合のなかった２５日（同２６日）には、自身初の両リーグ最多得票で６年連続６度目のオールスター出場が決まった大谷。二刀流出場した２４日（同２５日）の敵地・ツインズ戦では６回５安打３失点で８勝目、打っても２安打１打点の活躍を見せた。試合後には２０日に誕生を発表した第２子が長男であることを公表し「いや、もうかわいいですね」とパパの顔をのぞかせた。真美子夫人、長女、愛犬・デコピンを含めて家族と会えない期間の寂しさはあるだろうが、この日も最高の姿を届けたいところだ。

朗希は同地区ながらパドレス戦は２年目で初登板。２４年オフにポスティング制度を利用してロッテからドジャースに移籍した右腕だが、パ軍は争奪戦の際に最終候補の球団として残っていた一つで、交渉にはダルビッシュ、マチャドらが参加したとされている。地元メディアによると、朗希のド軍入りが決まった後の２５年２月にマチャドは「（朗希は）どこに入団するか、心の中では決まっていたんじゃないかな。自分の考えだけどね」と皮肉交じりの発言もしている。

２年目の今季、この日まで１３試合で３勝４敗、防御率４・７６の朗希。特に５月中旬以降は直球の力強さがよみがえり、直近４登板は全て１００マイル（約１６０・９キロ）超えを計測するなど白星こそ付いていないが、内容は決して悪くない。ブーイングを浴びせられることも予想されるが、敵地で真価を発揮する。

また、ドジャースでは２２日（同２３日）の敵地・ツインズ戦で背中のけいれんのため途中交代していたタッカーが「６番・右翼」で復帰となった。