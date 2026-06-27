マンガ家・穂波あみ、『週プレ』グラビアで魅せた艶やかさスゴすぎ官能ショット♡
『週刊プレイボーイ』27号は6月22日に発売！
コスプレイヤーとしても活躍する穂波あみが、6月22日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』27号グラビアに登場！
【プロフィール】
穂波あみ（ほなみ・あみ）
6月10日生まれ 東京都出身
身長160cm B85 W60 H92
趣味＝イラスト、ゲーム、コスプレ
特技＝絶対音感、英語
『ウルトラジャンプ』（集英社）で『義母の愛はママならないっ！』を連載中（ほみなみあ名義）！
コスプレイヤー＆グラドルとしても大活躍中！
穂波あみ公式X【@nam_man3】ほみなみあ公式X【@nam76num】
今号の『週プレ』は、笑顔はじける最強の19歳・一ノ瀬瑠菜の表紙＆巻頭グラビア＆DVD、大人っぽくなって色気マシマシの山岡雅弥、Gカップ軽トラ女子・三田悠貴の最新グラビアも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】穂波あみ写真集「REALISM」は、価格／1320円（税込）にて、主要電子書店で 6月22日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!
＜特集情報＞
森保ジャパン「難敵スウェーデン」を倒してそのまま頂点まで駆け上がれ！
焼肉食べ放題7大チェーン食べ比べで見えた「コスパ最強の店」はココだ 、
テキトーすぎる国旗損壊罪＆国民投票法改正、皇室典範改正ほか 高市政権「それ急ぐ必要ある？」問題の不穏な力学 などなど・・・