マンガ家・穂波あみ、『週プレ』グラビアで魅せた艶やかさスゴすぎ官能ショット♡

『週刊プレイボーイ』27号は6月22日に発売！

コスプレイヤーとしても活躍する穂波あみが、6月22日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』27号グラビアに登場！

穂波あみ ©カノウリョウマ／集英社

【プロフィール】

穂波あみ（ほなみ・あみ）

6月10日生まれ 東京都出身

身長160cm B85 W60 H92

趣味＝イラスト、ゲーム、コスプレ

特技＝絶対音感、英語

『ウルトラジャンプ』（集英社）で『義母の愛はママならないっ！』を連載中（ほみなみあ名義）！

コスプレイヤー＆グラドルとしても大活躍中！

穂波あみ公式X【@nam_man3】ほみなみあ公式X【@nam76num】

今号の『週プレ』は、笑顔はじける最強の19歳・一ノ瀬瑠菜の表紙＆巻頭グラビア＆DVD、大人っぽくなって色気マシマシの山岡雅弥、Gカップ軽トラ女子・三田悠貴の最新グラビアも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】穂波あみ写真集「REALISM」は、価格／1320円（税込）にて、主要電子書店で 6月22日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】穂波あみ写真集「REALISM」©カノウリョウマ／集英社

＜特集情報＞

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