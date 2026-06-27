米債利回り、一時やや上昇も続かず＝ＮＹ債券概況



米１０年債利回りはロンドン市場での４．３６５－４．３８０%レンジ推移から、NY朝に一時４．４０７９まで上昇も続かず、昼頃から終盤にかけて４．３６５－４．３８０%レンジに戻すなど、方向感がはっきりしない展開。戻りが重くなっており、利回りは下方向（債券価格が上昇方向）を目指す展開が続くが、行き過ぎた動きにも警戒感が出ている。



米国債利回り

2年債 4.092（-0.031）

10年債 4.369（-0.024）

30年債 4.864（+0.003）

期待インフレ率 2.205（-0.003）

※期待インフレ率は10年債で算出



各国10年債

ドイツ 2.851（-0.006）

英 国 4.731（+0.032）

カナダ 3.386（+0.002）

豪 州 4.718（-0.010）

日 本 2.605（-0.019）

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