米債利回り、一時やや上昇も続かず＝ＮＹ債券概況
米債利回り、一時やや上昇も続かず＝ＮＹ債券概況
米１０年債利回りはロンドン市場での４．３６５－４．３８０%レンジ推移から、NY朝に一時４．４０７９まで上昇も続かず、昼頃から終盤にかけて４．３６５－４．３８０%レンジに戻すなど、方向感がはっきりしない展開。戻りが重くなっており、利回りは下方向（債券価格が上昇方向）を目指す展開が続くが、行き過ぎた動きにも警戒感が出ている。
米国債利回り
2年債 4.092（-0.031）
10年債 4.369（-0.024）
30年債 4.864（+0.003）
期待インフレ率 2.205（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.851（-0.006）
英 国 4.731（+0.032）
カナダ 3.386（+0.002）
豪 州 4.718（-0.010）
日 本 2.605（-0.019）
米１０年債利回りはロンドン市場での４．３６５－４．３８０%レンジ推移から、NY朝に一時４．４０７９まで上昇も続かず、昼頃から終盤にかけて４．３６５－４．３８０%レンジに戻すなど、方向感がはっきりしない展開。戻りが重くなっており、利回りは下方向（債券価格が上昇方向）を目指す展開が続くが、行き過ぎた動きにも警戒感が出ている。
米国債利回り
2年債 4.092（-0.031）
10年債 4.369（-0.024）
30年債 4.864（+0.003）
期待インフレ率 2.205（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.851（-0.006）
英 国 4.731（+0.032）
カナダ 3.386（+0.002）
豪 州 4.718（-0.010）
日 本 2.605（-0.019）