落ち着いた動き続く＝ＮＹ為替概況 落ち着いた動き続く＝ＮＹ為替概況

落ち着いた動き続く＝ＮＹ為替概況



本日のドル円は１６１円台後半での推移に終始した。朝からのレンジは１６１．５３円から１６１．８５円。朝に１６１．８５円を付けた後、東京午後からロンドン市場にかけて１６１．５０円台をトライするも、１６１．５０円割れを付けるだけの勢いはなく、その後少し反発している。



日米金利差を狙った円キャリー取引が下値を支える一方で、日本の通貨当局によるドル売り円買い介入への警戒感が上値トライを阻んでおり、上下ともに動きにくい展開。ＮＹ市場では下値しっかり感が出ていたが、東京朝の高値を付けに行く動きにもならずもみ合い。



ユーロドルはロンドン市場からＮＹ朝にかけてドル売りが優勢となり、１．１４３４ドルを付けた。こちらも一方向の動きが続かず、その後１．１３８０ドル台まで下げている。



ポンドドルも流れは同様で、ＮＹ午前に１．３２３２ドルまで上昇する場面もあったが続かず、その後１．３１９０ドル台を付けている。



ＮＹ原油の下げが見られ、これまでのドル全面高に対する調整ムードが広がっている。一方でドル円は介入警戒感でドル高が抑えられた分、下げの勢いも見られず。



ユーロ円は朝のユーロ高局面で１８４．８３円まで上昇。その後はじりじりと下げてＮＹ午後に１８４．００円台を付けている。ポンド円は２１３．８０円台まで上値を伸ばした後２１３．４０円前後となった。対ドル同様にユーロに比べると動きが落ち着いている。



MINKABUPRESS 山岡

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