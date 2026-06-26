サウベニア × アバンギャルディ × サウナ田ヒロユキ　制服風館内着など発売

「フリークス ストア（FREAK'S STORE）」が、サウナー向けファッションブランド「サウベニア（SAUVENIR）」とダンスパフォーマンスグループ「アバンギャルディ」、お笑いコンビ・ロバートの秋山竜次が「クリエイターズ・ファイル」で演じるサウナ界の反逆児「サウナ田ヒロユキ」によるトリプルコラボレーションアイテムを発売した。Daytona Park、FREAK'S STORE MEN'S +ANDY FREAK'S STORE、FREAK'S STORE 天王寺MIO、FREAK'S STORE各店舗で取り扱っている。

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同コラボは、「サウナ」「ダンス」「笑い」という異なるカルチャーが交差することで生まれる新たな熱狂をテーマに企画。サウベニアの世界観に、パフォーマンスで国内外から注目を集めるアバンギャルディのエネルギッシュな表現力と、サウナ田ヒロユキのユーモアを融合させたコレクションに仕上げている。アバンギャルディを象徴する制服をモチーフにした館内着（6996円）をはじめ、昨年好評を博したサウナ田ヒロユキとのコラボレーションアイテムの新色、新柄を用意。サウナのほか、自宅でも利用できるショートスリーブTシャツ（4994円）やセットアップ（6600円）、サウナハット（3850円）などを揃える。

また、発売に合わせて公開したスペシャルビジュアルとムービーは、とある学校を舞台に制作。制服デザインの館内着をまとったアバンギャルディと、野良サウナを楽しむサウナ田ヒロユキが共演し、ジャンルを超えた出会いから生まれる新たな熱を表現している。

■アバンギャルディ＆サウナ田ヒロユキ取扱店舗

Daytona Park／FREAK'S STORE MEN'S +ANDY FREAK'S STORE／FREAK'S STORE 天王寺MIO

■サウナ田ヒロユキ取扱店舗

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