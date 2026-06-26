マリメッコのバッグシリーズ「オンニ」、高い機能性が若年層に好評

「マリメッコ（Marimekko）」が今年2月に発売した新バッグシリーズ「オンニ（Onni）」が好調だ。近年登場した新作バッグの中でも特に人気が高く、若年層を中心とした新規層の獲得に寄与しているとブランド担当者は話す。

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オンニは、前面に丸みのあるマリメッコのロゴパッチを縫い付けたバッグシリーズ。ロープ状のショルダーストラップやシャリ感のある素材を使用したカジュアルなデザインが特徴で、トートバッグは1万5400円、ショルダーバッグは2万900円で用意している。

人気の理由について担当者は、マリメッコのバッグの中では比較的手に取りやすい価格帯であるために、新規層のエントリーアイテムになっていることを挙げる。また、ロープ状ストラップのトレンド感があるデザインや、トートバッグの巾着のようにシルエットが変えられる遊び心のあるデザインも、若年層から人気だという。このほか、ジッパー式の開口部や、複数の仕切りを備えて機能性を重視した構造が、近年のアウトドアニーズにフィット。レジャーシーンに向けての購入も多いという。

好調を受け、2026年秋冬シーズンには同シリーズから新作2型が登場。アクティブなシーンでのニーズが高いことから、自転車向けのスリングバッグ（3万4100円）と大きめのボストンバッグ（4万5100円）をラインナップする。いずれもポケットを複数備え、ハンドルやストラップにクッションパーツをあしらった。プリントは、マリメッコのシグネチャーである「ウニッコ（Unikko）」と今シーズンのトレンド柄のひとつであるドット柄を組み合わせている。

◾️マリメッコ：公式オンラインストア