柏木由紀子78歳に見えない！ ジャケット＆パンツ姿 アクティブな“ワンコとお散歩”に反響
女優の柏木由紀子が25日までにInstagramを更新。スタイリッシュなパンツスタイルで愛犬と散歩する姿を公開すると、ファンからさまざまな反響が寄せられている。
【写真】柏木由紀子、イメージ激変のモノトーンコーデ
柏木は「オニヅカタイガーのジャケットで」の一言を添えて、アイウエアにジャケット、白いチノパンを合わせたアクティブな出で立ちのショットを公開。都市部で愛犬を散歩サせているようで、ワンちゃんを抱えて笑顔を見せているほか、ベンチに腰かけて休憩している様子も公開している。
コメント欄には「由紀子さん美しい好き」といった反響が寄せられている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）
【写真】柏木由紀子、イメージ激変のモノトーンコーデ
柏木は「オニヅカタイガーのジャケットで」の一言を添えて、アイウエアにジャケット、白いチノパンを合わせたアクティブな出で立ちのショットを公開。都市部で愛犬を散歩サせているようで、ワンちゃんを抱えて笑顔を見せているほか、ベンチに腰かけて休憩している様子も公開している。
コメント欄には「由紀子さん美しい好き」といった反響が寄せられている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）