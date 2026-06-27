日本―スウェーデン戦ドラゴン解説第3回

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は25日（日本時間26日）、1次リーグF組で日本がスウェーデンと対戦。1-1で引き分け、組2位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。今大会、THE ANSWERで解説を務める元日本代表FW久保竜彦が東京・中目黒の編集部に来訪し、試合を分析した。全3回の第3回は「本気のブラジルに勝つために何が必要か？」。29日（同30日）に決勝T1回戦で激突するブラジルの強さを分析しつつ、日本の1次リーグ3試合で露呈した課題を指摘。王国撃破に向けた日本のキーマンを挙げた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・神原 英彰）

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次はブラジルか。楽しみよね、本気のブラジルとやれるの。小さい頃からジーコ、ソクラテス、ペレ、リベリーノ……みんな好きやったよ。

W杯でやるんは2回目？ 玉田が決めた時（2006年ドイツW杯）か。俺もブラジル戦ちょっとだけ出たことあるけど、向こうは全然本気出してない。というか、本気出してくれんけん、基本。10月も親善試合で勝ったっていうけど、本気じゃないし。全然違うやろ。

ブラジル人は身体的に一歩二歩、違うんよ。バネというかなんというか。俺がやってた時に名古屋にいたウェズレイなんか全然違かったもん。普通のブラジルの選手でも。馬力でも、ちょっとした5メートルのダッシュでも、球際でも。全部レベルが一個違う感じよね。

本気のブラジルに勝つために何が必要か？

そりゃ、やっぱ団結やないの。さっきも（第1回で）話したけど、団結が日本人の一番の力よ。こういう時に必要よ。あとは堅い組織的な守備。で、ちょっとブラジルに隙ができた時、崩しは絶対いける。それが良い流れやったらハマると思う。我慢の時間長いとは思うけど。

決勝トーナメントは点取らないといかん。守備はもちろんよ。ゼロ（無失点）じゃないと難しいと思うけど。ゼロも難しいか。キーマンは誰やろ。やっぱ俺は堂安かな、期待は。久保が間に合わんなら。あとは中村か。中3日で、ブラジルより1日短いのはきついよね。

ブラジルは緩みはあるかもしれん。玉田の時（ドイツW杯）も一発緩んだやん。最初ふわーんとして。でも後半どうなったよ（1-4で逆転負け）。そういうことよ。みんな、ちょっと10分か20分くらい本気出した。そういうのができるんよ。幅がある、それがブラジルよ。

1次リーグで露呈した課題「1対1の仕掛けよね」

この3試合の課題でいうと、1対1の仕掛けよね。

今日も最後の方に中村が1対1を仕掛けたけど。中村しかおらんよね、もう。仕掛けれるやつが。みんな（パスで）はたいて、はたいて。やっぱ、1対1仕掛けれる選手が出てこんと、難しいよね。決勝トーナメントは。

連動して動いてるし、連動で動いたのが1点になったけど、それだけじゃ難しい。苦しい時というか、膠着してる時に1対1でキュンって行って。三笘みたいに。1対1で仕掛けるやつが出てくるか。やっぱ、伊東かね。

あとは若いやつよね。塩貝とか、鈴木（唯人）とか。そういうのがここで覚醒するか。若いやつを出せるところまで我慢できたらあるかもしれんね、チャンス。0-0とか1-1で行って、そこで勝負みたいな展開になれば。

堂安の使い所は下（右WB）やと思う。絶対、森保さんは守備から行く。守備から前に一発出て、それができるか。底力が付いてるかどうかわかるよね、それで。オランダ戦は（守備に）べったりで、何もできんかったから。

ただ、日本の選手もだんだん上げていくっていうのができるよ。そう信じたいよね。完全にブラジルは流してる。初戦、2戦目、3戦目。あれがやっぱ戦い方、やり方なんよ。それに近い感じのを日本に見たいし、期待したいよ。

ブラジルは勝って当たり前な感じで来ると思う。でも、それをびっくりさせる力も日本にはあると思う。頑張ってほしいね、本当に。勝ったら大変なことよ。

■久保 竜彦 / Tatsuhiko Kubo

1976年6月18日生まれ。福岡・筑前町。筑陽学園高を経て、1995年に広島加入。日本代表・森保一監督（当時選手）とは7年プレーした。2003年に横浜F・マリノスに移籍し、リーグ連覇に貢献。1998年に日本代表デビュー。ジーコジャパンとなった2003年以降は日本人離れした身体能力と強烈な左足でエースとして活躍したが、腰や膝など度重なる怪我により、2006年のW杯ドイツ大会は落選。以降、横浜FC、広島などを渡り歩き、2014年に引退。J1はリーグ戦通算276試合94得点。日本代表は国際Aマッチ通算32試合11得点。引退後は山口・光市に移り住み、コーヒー焙煎や塩作りなど、異色のセカンドキャリアを歩む。2024年2月、初孫が誕生。



（THE ANSWER編集部・神原 英彰 / Hideaki Kanbara）