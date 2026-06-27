日本―スウェーデン戦ドラゴン解説第2回

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は25日（日本時間26日）、1次リーグF組で日本がスウェーデンと対戦。1-1で引き分け、組2位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。今大会、THE ANSWERで解説を務める元日本代表FW久保竜彦が東京・中目黒の編集部に来訪し、試合を分析した。全3回の第2回はスウェーデン戦のマン・オブ・ザ・マッチ。1対1で引き分けた内容を「最高の最低限」と評し、この試合で目立った中盤の一人を「アルベルティーニみたい」と往年のイタリア名手になぞらえて絶賛した。（取材・文＝THE ANSWER編集部・神原 英彰）

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今回、守備が格段に安心して見れるよね。

最後の10分はドキドキしたけど、しょうがない。（突破順位を巡って）相手の状況と自分たちの状況と、選手も考えながら、ベンチも考えながらやったけん、めっちゃ難しかったと思う。でも、それができるようになっとるっていうのがね、やっぱすごいよ、日本。W杯で。

最後、CKで鈴木も危なかったけど、昔ならやられるパターンよ。最高の最低限よ。それができるんやから、強豪でいいんじゃないん。やっぱ、他のアジアと比べても全然違うよ、戦い方。普通に強い。もう戦い方がわかってきてるんよ、多分。予選（1次リーグ）のね。

その中で良かったんは田中碧よね。一番効いとったと思う。前田も良かったけど、あんだけコンスタントにできるのはわかっとるけん。

田中は取って繋いで。繋ぐところもミスなかったんちゃう。今の選手は上手いだけじゃなくて強い、速いとか（武器が）もう一個あるって、前も話したけど、田中もそうよ。繋げる。で、走れる。

今日も走り続けたよね。最後は全体的にバテるというか、自分のポジションから離れん感じになっとったけど。最後の10分くらい。でも、あれでギリギリしのいだけんね。結果を出したと思うよ。

田中はスマートな感じよね。昔、ACミランにおったアルベルティーニ（1990年代から2000年代前半にイタリア代表で活躍したMF）みたいな。あそこまでスマートじゃないかもしれんけど、ガチャガチャした感じじゃない。ちょっと似とるよね。

前田の得点シーンで断言「ああいう系の練習、代表で絶対してる」

日本の得点も上手かったよね。完璧な崩しよ。タッチ、タッチ（のリズム）が良かったね、菅原からの。菅原から堂安がフリックして、上田が綺麗に落として、堂安から前田。連動しとったね。

ああいう系の練習しとったもんね。ミシャ（ミハイロ・ペトロヴィッチ氏＝現名古屋監督／2006年から広島、浦和、札幌を歴任）がそれをやっとって。森保さん、めっちゃ見てたと思うんよ。

で、代表で絶対練習してる。ほぼ一緒の形やもん。いろんなパターンも徹底的にやってると思う。その積み重ねよ。積み重ねができとる。

堂安もあれだけ守備の意識あって、あれもできるんやけんね。シュートも見たかったけど、堂安、上田の崩しはさすがよ。堂安は一発打てんくて、悔しかったと思うけど、めっちゃ良いプレーよ。

前田のシュートも難しかったけど、トラップが完璧やった。

これで次はブラジルか。本気のブラジルに勝つために何が必要か？ それはもう、さっきも（第1回で）話したアレよ。

■久保 竜彦 / Tatsuhiko Kubo

1976年6月18日生まれ。福岡・筑前町。筑陽学園高を経て、1995年に広島加入。日本代表・森保一監督（当時選手）とは7年プレーした。2003年に横浜F・マリノスに移籍し、リーグ連覇に貢献。1998年に日本代表デビュー。ジーコジャパンとなった2003年以降は日本人離れした身体能力と強烈な左足でエースとして活躍したが、腰や膝など度重なる怪我により、2006年のW杯ドイツ大会は落選。以降、横浜FC、広島などを渡り歩き、2014年に引退。J1はリーグ戦通算276試合94得点。日本代表は国際Aマッチ通算32試合11得点。引退後は山口・光市に移り住み、コーヒー焙煎や塩作りなど、異色のセカンドキャリアを歩む。2024年2月、初孫が誕生。



（THE ANSWER編集部・神原 英彰 / Hideaki Kanbara）