日本テレビ系列・ＦＢＳ福岡放送の新人、原田菜月アナウンサーが、最新ショットをアップした。

原田アナは２０２２年のミス千葉大グランプリ。２６日までに自身のインスタグラムで「初めまして！そして、以前からフォローしてくださっている皆さん、お久しぶりです ４月にＦＢＳ福岡放送へ入社しました、新人アナウンサーの原田菜月です ５月２０日に初鳴きを迎え、夢だったアナウンサーとしての一歩を踏み出しました」と改めて入社報告。

「ご縁があって、魅力あふれる福岡でアナウンサーになれたことをとても嬉しく思っています 福岡での新生活も少しずつ慣れてきて、早くもその魅力を満喫しています」と明かし、「これから福岡・佐賀の皆さんに寄り添いながら、心に届く情報をお伝えできるよう精一杯頑張ります 大雨の影響でまだ避難が続いている方もいらっしゃると思いますが、どうか安全を最優先にお過ごしください。これからどうぞよろしくお願いいたします！」と意気込んだ。

この投稿にはフォロワーから「かわいいい」「すごく久しぶりです！ＳＮＳ投稿停止して心配だったけど念願のアナウンサーになれて良かったね」「とても良い笑顔です」「美しい」などの声が寄せられている。

原田アナは今年３月に千葉大を卒業。３月２１日には「母校へ」とつづり、東大合格者トップクラスで「渋幕の奇跡」とも言われる関東屈指の名門校・渋谷教育学園幕張高を訪れた姿をアップしていた。