日本―スウェーデン戦ドラゴン解説第1回

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は25日（日本時間26日）、1次リーグF組で日本がスウェーデンと対戦。1-1で引き分け、組2位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。今大会、THE ANSWERで解説を務める元日本代表FW久保竜彦が東京・中目黒の編集部に来訪し、試合を分析した。全3回の第1回は日本代表が掲げる「世界一の団結力」。後半21分、MF堂安律が途中交代で下がる際、怒りを露わに。しかし、1分後にピッチで繰り広げられた光景にドラゴンは震え、日本代表の進化を垣間見たという。（取材・文＝THE ANSWER編集部・神原 英彰）

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最初に先発の選手を見た感じ（前節から変更3人のみ）、やっぱ1位通過狙っとんやなと思ったね。

でも、気持ち的には無理しないっていう前提があったんかな。そういう試合よね、両方とも。選手（の動き）も緩かった。良かったなって思ったんは1点取られた後よ。バラってなるわけじゃないしね、しかもベンチの選手も。そういう（チームという）ことやん。

堂安、下がる時に怒っとったやん。でも、その後に何したか見たか？

ベンチの一番奥に引っ込んでさ。（1分後の）ハイドレーション（タイム）の時には出てきたやん。そこにおったけえ、声出しよったけえ。「チーム」って感じがしたよね。それを見た時に「ああ、良いチームやな」「ああ、成長してんな」って思ったよ。

やっぱ日本人って、その力があるんよね。その力で国を作ってきたみたいな感じやん。

正直、俺らの頃は「誰か怪我しろ」「早く俺出せ」と思うようなやつがおったと思うよ。そういう選手たちを変えたんは誰よ。森保さんよ。

それに日本としてW杯の経験を重ねていって、何を強みにしていくのかわかってきた。めっちゃ良いチームやと思う。（伝統として）続いていくと思うよ。ブラジルなら個人技とかそういうのと一緒で、日本といえば団結、組織ってなっていくんじゃないの、一番に。

強豪クラブ選手の集合＋団結なら「すげえことになるよ」

それがバイエルンとか、レアルとか、バルサとかでプレーするやつが出てきて。で、しかも団結があったらさ、すげえことになるよ。やっぱ（目標は）優勝ってなるよね。順番的にはさ、そういうことやろ。

（今の日本代表も）だんだんバイエルンとか入り出して、アーセナルとか行き出して、それがもう当たり前になって。なおかつ団結みたいな。なんとなく俺らの頃も（団結、組織について）言いよった。トルシエも言ってたし、規律とか言いよったけど。（大切なのは）その細かいところよ、本当に。

（2018年ロシアW杯・決勝トーナメント1回戦）ベルギーの時のアディショナルタイムの時になんでやられたとか。ちょっとしたことも含め、そういうのを経験しとっての、今のチームなんやと思う。それを活かせられてるチームやと思う。

だから、本当に成長したなって思うよね。

長友の存在なんか（団結において）最高よ。一番すごいと思うよ。インテルで優勝とか、トップの中のトップの選手とやってレギュラー取って。一番の経験者があんなキャラやけんさ。あの鉢巻きみたいなんは、これから（売り出して）商売しそうな気もするけど。

で、今日の試合を振り返ると、一番良かったのは中盤よね。アルベルティーニみたいなやつがおったね。

■久保 竜彦 / Tatsuhiko Kubo

1976年6月18日生まれ。福岡・筑前町。筑陽学園高を経て、1995年に広島加入。日本代表・森保一監督（当時選手）とは7年プレーした。2003年に横浜F・マリノスに移籍し、リーグ連覇に貢献。1998年に日本代表デビュー。ジーコジャパンとなった2003年以降は日本人離れした身体能力と強烈な左足でエースとして活躍したが、腰や膝など度重なる怪我により、2006年のW杯ドイツ大会は落選。以降、横浜FC、広島などを渡り歩き、2014年に引退。J1はリーグ戦通算276試合94得点。日本代表は国際Aマッチ通算32試合11得点。引退後は山口・光市に移り住み、コーヒー焙煎や塩作りなど、異色のセカンドキャリアを歩む。2024年2月、初孫が誕生。



（THE ANSWER編集部・神原 英彰 / Hideaki Kanbara）