◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

日本代表ＤＦ長友佑都（３９）が、日本人初の５大会連続Ｗ杯出場の偉業を果たした。１―１の後半３０分から今大会初出場し、左ウィングバック（ＷＢ）で闘志あふれるプレーを披露。自身が持つＷ杯日本人最年長出場記録を３９歳２８６日に更新した。

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悪夢を吹き飛ばす“魔法の言葉”が、長友の心の支えとなった。所属するＦＣ東京で５大会連続出場に向けてリーグ戦で猛アピールを続けてきた中、３月１４日の水戸戦で「右太もも裏の肉離れ」を発症し、戦線離脱を余儀なくされた。２か月後のメンバー発表までの復帰が厳しい状況に追い込まれ、心は折れかけた。

それでも、その日夜に自宅に戻ると、妻で女優の平愛梨（４１）から言われた。「またみんなを心配させて、注目を浴びて、復帰して、Ｗ杯で暴れるんでしょ？」。その言葉に奮い立ち、懸命なリハビリの末に本当にたどりついた大舞台。強じんな精神力で「メンタルモンスター」を自認する鉄人も「ちょっともう違う世界にいます」と脱帽する、妻のポジティブな支えがあったからこそ、この日の偉業は成し遂げられた。