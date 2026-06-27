セネガルとイラクが対戦

韓国代表にはまたしても悪夢の結果になった。

北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月26日にグループリーグI組の最終戦が行われ、セネガル代表がイラク代表に5-0で大勝して3位レースの中で韓国を抜いた。

この組ではフランス代表とノルウェー代表が2連勝し、セネガルとイラクが2連敗した。以前に2位以内のみが通過のレギュレーションなら決着がついていたが、今大会は48チームに拡大されたことで、12グループの各組2位以内にくわえて3位のうち上位8チームが32チームで争われる決勝トーナメントに進む。

そのため、セネガルとイラクの両者にも決勝トーナメント進出のチャンスが残る試合になった。そのゲームは前半に4分にセネガルが先制すると、イラクが退場者を出して一方的な展開になった。前半は1-0で終えたものの、後半に入るとセネガルがゴールラッシュを見せて最終的に5-0で終えた。アフリカ勢に取って最多5ゴールにもなった。

この結果、I組で3位のセネガルが勝ち点3の得失点差プラス2まで持っていき、A組の戦いを3位で終えて勝ち点3の得失点差マイナス1だった韓国を上回った。ここまで7組が最終戦までを終え、韓国はC組3位のスコットランドを除くすべてのチームに逆転された。

前日はD組からF組までの3組で次々に3位チームが勝ち点4を確保して終えたことで韓国には悪夢の1日になったが、この日も最初に戦い終えた組の3位に抜かれるスタートになった。（FOOTBALL ZONE編集部）