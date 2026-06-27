著作が300冊を超える時代小説の第一人者・佐伯泰英さん（84）。佐伯さんが初めて時代小説を上梓したのは1999年、57歳のときだが、それ以前には海外を舞台にした冒険小説を書いていた時代、さらに以前にはカメラマンとしての時代がある。主な被写体はスペインの闘牛であり、1976年には初の著作『闘牛』を新書として刊行している。



佐伯氏が、4月29日に102歳で亡くなった作家・佐藤愛子さんと出会ったのはカメラマン時代、佐藤さんのスペイン取材旅行に同行した時のことだった。「文藝春秋」7月号に掲載されたインタビュー記事を冒頭から紹介します。

【画像】300冊を超える著作がある佐伯泰英氏

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ここまで寂しい気持ちになったのは初めて

佐藤愛子さんの訃報を聞いたのは、5月15日のことです。4月末に亡くなられていたと、文藝春秋の編集者が電話で知らせてくれました。僕は犬の散歩中でした。

一報を聞いて、ひどく寂しかった。月並みな言葉だけれど、ただただ寂しかった。これまでもいろいろな交遊の友人、知人、仕事上の先輩といった方々を見送ってきました。そのなかには一時期生活を共にした人だっている。だけど、ここまで寂しい気持ちになったのは初めてです。



菊池寛賞の授賞式で、佐藤愛子さんと再会（2018年） ©文藝春秋

もうちょっと他の言葉がないものかと我ながら思うけど、寂しい、しか出てこないなあ……。

僕はカメラマンとしては、集英社で仕事をすることが多かった。月刊「プレイボーイ」や女性誌の「non・no」などの媒体ですね。

1980年のはじめだったと思うけど、同社の編集者、白石さんから、佐藤愛子さんがお嬢さんとスペインを旅行し、その旅行記を「non・no」に連載することになった、ついてはカメラマンとして同行してくれないか、と声がかかったんです。

僕は71年から3年間、スペインで暮らしていたし、その後も闘牛を撮るために1年の半分はスペインに滞在していました。

闘牛の写真はなかなかおカネにはなりませんが、航空会社や旅行会社などから、スペインがらみの広告記事の撮影依頼がときに舞い込んできて、そういう仕事で糊口をしのいでいた。日本人の旅行先として、本格的にヨーロッパに目が向き始めていた時期。つまり僕は「スペイン屋」のはしりとして、いささか重宝される存在だったわけです。

佐伯なら案内役としてもうってつけだし、なんなら現地でクルマの運転も頼める……、白石さんはそういう思惑だったんでしょう。

僕に対する第一印象

僕は、それまでもスペイン時代には堀田善衛さんのグラナダの住まいに同居させてもらったり、田村隆一さんのスペイン旅行に同行したりしていたので、作家と聞いても特に緊張することはなく、まあ、くっついて行って撮ればいいんだな、というくらいの気持ちだった。というか、正直言うと、佐藤愛子さんという方にあまりピンときていなかった。当時は作品も読んだことがなくて……スミマセン（笑）。

80年春だから、当時の僕は38歳。愛子先生は56歳。まだまだお若かった。

〈佐藤愛子さん、お嬢さんの響子さん、佐伯さん、編集者の白石さん一行は、1980年3月31日夜の日航機で成田を発った。ロンドン経由でスペインに入り、マジョルカ島、バルセロナ、グラナダ、セビリアを経てマドリードに至るという17日間の旅程だ。〉

スペインでの道中は、基本的にクルマ移動です。メルセデスか何かのセダンを借りて、皆のトランクを積む。愛子先生のは複数個あったと思うし、僕も撮影機材を積んでたから、けっこうギュウギュウでした。

僕が運転し、助手席に白石さんが座り、後席に愛子先生と響子さん。

愛子先生が連載した旅行記は、翌々年『娘と私の天中殺旅行』（集英社刊）という本になっているのですが、僕に対する第一印象はこうあります。

〈ハナ肇をノバしたような豪快、明朗、実に男らしい人だ。〉

ハナ肇をノバした……さすが、うまいことおっしゃいますなあ。光栄なことです（笑）。実際のところは、スペインに長く暮らしたという、アヤしいスペイン語を話すアヤしい運転手、というくらいの印象だったんじゃないかな。

でも、そのアヤしい僕に接するに、全然構えるところのないお方でした。僕も、最初のうちはエラい先生だから失礼があっちゃいかん、と少しは硬くなっていたと思うんですが、そのうち実に気楽になった。愛子先生が僕という存在を自然に飲み込んでくださったというかんじ。

※本記事の全文（6500字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年7月号に掲載されています（佐伯泰英「佐藤愛子先生とのスペイン旅行」）。

全文では、以下の内容が語られています。

・愛子先生がナゾの電話を……

・佐伯さんが2年間暮らした村での一コマ

・38年ぶりの再会

（佐伯 泰英／文藝春秋 2026年7月号）