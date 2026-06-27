今年1月、建築家の山本理顕氏が隈研吾氏ら著名建築家を講演会で批判したことが大きな話題になった。山本氏は、東京の大規模再開発は「地域のコミュニティーを壊している」状態と批判したのだ。

【画像】山本理顕氏と隈研吾氏の対談時の様子。山本氏は隈氏を名指しで批判して話題になった

そんな二人の対談が実現。日本の都市開発が抱える問題とは何か。建築界の巨匠2人が、本音で激突した。隈氏によれば、金融資本主義型の都市政策が加速したのは、リーマンショック以後だという。

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隈 リーマンショックで人々は「大企業を潰してしまうと、経済が破綻し世界中が大混乱する」ことを学んだ。それが、巨大な企業に一層仕事を集約させることになり、大企業はますます強大で決して死なないサイボーグのような存在になりました。加えて、震災で自然災害の恐ろしさを実感したことで、国土や建築にお金をかけることが一種の「正義」となった。



隈研吾氏 ©文藝春秋

この流れの中で、安倍晋三政権は成長戦略の柱として都市部など特定の地域を「国家戦略特別区域」に設定しました。容積率の緩和など特例を認めることで、その区域を国際的なビジネスの拠点にしようとマネーを呼び込んだ。以来、日本の社会経済を動かすエンジンとなっています。

こうして、金融資本主義型の都市政策が、復興を優先する日本では国の後押しや制度の支援をバックに「ターボ」がついた状態で加速していったのです。

日本は下手したら3倍

山本 もともと、リーマンショックも住宅問題がきっかけでした。住宅はわかりやすく欲望を喚起するために浪費意欲と相性が良いのですが、今では極端なまでに「浪費型金融商品」になってしまいました。

こうした傾向のために、住宅を買う人たちは、将来いくらで転売できるかということを第一に考えるようになってしまった。これは全く本末が転倒しています。

家族が住宅に安心して住むことができるというのは、基本的人権だと私は思います。本来、国家の責任です。住宅に住むことによって初めて地域コミュニティーに参加し、安心して働くことができる。1996年にトルコで開かれた第2回国連人間居住会議での「イスタンブール宣言」には住宅は「住む権利」だと明記され、日本政府も調印しています。そこが破壊されてしまっているのです。今の日本の不景気の原因はそこにある。本来、国民の財産であるものを金融商品にして売りさばいてしまうというとんでもないことを、国が後押ししています。

ゼネコンの変質も目に余ります。日本は建築家のノーベル賞とも言われるプリツカー賞を世界で最も多く獲得していますが、それを支えていたのは日本のゼネコンの高い技術力でした。そんなものづくりのプロが、今では「どれだけ投資したら、いくら儲かるか」という金融資本主義に巻き込まれて技術力も痩せ細っています。

隈 各社が「株主に忠誠・株主優先」というアメリカンロジックにも取り込まれた。この事態は世界中で進んでいますが、日本のゼネコンは特に利益よりものづくりを真剣にやってきたから、その反動が大きく出てしまっています。たとえば建築単価はコロナと戦争で世界的に上がっていますが、それでも概ね1.5倍ほど。日本は下手したら3倍です。いよいよ都市は投機だけのための場所になろうとしている。

「市場原理に任せてはなりません」

山本 現実は隈さんの指摘通りです。今や建築の現場で高度な技量を持った職人が足りません。そうなった最大の原因の一つが、2003年の労働者派遣法の改正です。高度な専門職に限られていた業務が大きく拡大され、これで派遣会社はまるで人身売買会社のようになってしまった。日本には優れた技術力をもった職人がいて、こうした人のおかげで優れた建築ができていたのですが、それが最早、不可能になってきているのです。職人の保護に限らず、公共建築の建設を決して市場原理に任せてはなりません。

隈 行政による都市開発への介入は、世界では当たり前です。私も先日、オーストラリアのシドニーの都市計画に関わった際、マンション群の真ん中にコミュニティー施設を造ってほしい、託児所を造ってほしい、図書館も入れてくれ……と、行政側からメチャクチャ要望を出されました。それほど、都市は公共のものであり、行政が暮らしを豊かにするために指導するのだという意識があるのです。

※この対談では、隈研吾さんに対する批判を山本理顕さんが本人に直接伝えています。果たして、隈さんの反応は--。約9100字の全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています（山本理顕×隈研吾「これでいいのか、日本の都市開発」）。

（山本 理顕,隈 研吾／文藝春秋 2026年6月号）